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Yabancı turistler Türk yemekleri yaptı

DHA

Yabancı turistler Türk yemekleri yaptı


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliği kapsamında yabancı turistler Türk yemeklerini yaptı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Türkiye'de 21-27 Mayıs tarihleri arasında yeni kutlanmakta olan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Didim Turizm Derneği iş birliğiyle, ilçedeki bir otelde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 7 İngiliz vatandaşı Adana kebap, Arnavut ciğeri, ot kavurması, yaprak sarma, çoban salatası, lokma tatlısı ile gözleme yaptı. İlk kez yapılan etkinlik büyük ilgi görürken, İngiliz turistlerin yufka açarak gözleme yapması ilginç görüntülere sahne oldu.
AYDIN'DA İLK KEZ YAPILDI
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Mutfağı Haftasını kutluyoruz. Muhteşem yemeklere sahibiz, Didim ve Kuşadası'nda eşsiz güneşi ve plajımızla masmavi denizimizle harika coğrafyamızın içerisinde yemeklerimizi turistlere tanıtıp, ülkelerinde bu eşsiz şöleni anlatmalarını istiyoruz. Türk mutfağının eşsiz yemeklerini onlarla etkileşimli olarak yaparak hem turistlere ikramlarını sağladık. Hem de unutulmaz bir anıyı yaratmış olduk. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan etkinlik Aydın'da ilk kez yapıldı. Bugün de Türk mutfağının onlarca yemeği arasında bulunan sarma, kebap, Arnavut ciğer yaptık" dedi.
'DÜNYANIN EN İYİ MUTFAĞI TÜRK MUTFAĞIDIR'
Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, "Akdeniz ve Girit mutfağının çok iyi olduğunu söylerler ama ben buna katılmıyorum. Türk mutfağının en az 3 bin yıllık bir geçmişi var. Ege'nin otları hem sağlık hem de şifadır. Didim'deki otellerde genellikle Batı mutfağı yerine Türk mutfağına ağırlık veriyor. Avrupa'nın birçok ülkesindeki şehirlerde artık Türk döneri veya köftesini mutlaka bulursunuz. Onun için Türk mutfağı çok öneli bir yerdedir. Türk mutfağını her zaman ön planda tutmamız lazım. Dünyada en iyi mutfak Türk mutfağıdır diyorum" diye konuştu.
Türk mutfağında yemek yapanlardan İngiliz Rowan White (52), "Hayatım boyunca daha önce Türk yemeği yapmamıştım. Benim için çok etkileyici bir deneyim oldu. Böyle bir organizasyonun parçası olmaktan çok mutluyum" derken, Faye Reynolds (32) ise, "İlk defa Türk mutfağındaki yemeklerden yaptım. Hepsi de birbirinden zahmetli ve çok lezzetli" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-05-26 19:19:21

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