Yapay kalp akciğer makinesi tedavisi ile hasta, hayata tutundu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Acil Yoğun Bakım Ünitesi’nde Acil Tıp Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mücahit Avcil ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özlüer tarafından uygulanan Yapay Kalp Akciğer Makinası (ECMO) tedavisi sonucu hasta hayata tutundu. Türkiye’de sayılı merkezde yapılan tedavi, ADÜ'de de başarı ile uygulanıyor.



Kalbinin ve solunumunun durması nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi’nde, yapılan ilk müdahalenin ardından ADÜ Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı’na getirilen hasta, Türkiye’de sayılı merkezde yapılabilen tedavi yönteminin öğretim üyeleri tarafından uygulanmasının ile sağlığına kavuştu. Hastanın 5. gün ECMO cihazından, 7. gün ise solunum makinasından ayrıldığını belirten Doç. Dr. Mücahit Avcil ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özlüer, sağlık durumu iyi olan hastanın taburcu olmaya hazırlandığını aktardı.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Türkiye’de sayılı merkezde yapılabilen bu tedavi yöntemini ADÜ'de başarı ile uygulayan öğretim üyelerimizi kutluyorum" dedi.

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