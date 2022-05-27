ADÜ'de Çocuk Sanat Şenliği gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Prof. Dr. Onur Topoğlu ve Öğr. Gör. Selcen Aydoğan koordinatörlüğünde Müzik Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans öğrencilerinin hazırladığı bu yıl 5’incisi düzenlenen iklim değişikliği temalı Çocuk Sanat Şenliği gerçekleşti.



Çocuk Sanat Şenliğine; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Serdar Sağkal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Çocukların etkinliklerle deneyimler kazanmalarının ve sosyalleşmelerinin önemine değinen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, çocuklarla sohbet ederek oyunlarına eşlik etti.



Şenlikte ilk olarak Atatürk Kongre Merkezi Magnesia Salonu’nda çocuk şarkılarından oluşan müzik dinletisini sunuldu. Ardından ‘Benim Küçük Pabuçlarım’ isimli tiyatro oyunu oynandı. İki oturumda gerçekleştirilen yaklaşık 750, 36 yaş grubu çocuk ve 60 eğitimcinin katıldığı Çocuk Sanat Şenliği, Tralleis Meydanı’nda çocukların motor becerilerini geliştirmeyi hedefleyen açık hava oyunlarının oynanması ile sona erdi.



Çocuklar ve eğitimcilerin, teşekkürlerini bildirmesi ile program sona erdi.

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