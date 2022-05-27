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Başkan Özcan 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla kabir ziyareti gerçekleştirdi

İHA

Başkan Özcan 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla kabir ziyareti gerçekleştirdi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ilçedeki ülkücü şehitlerin kabrini ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Eğriboyun, Evranlı ve Arslanlı’daki ülkücü şehitleri mezarı başında andı. Eğriboyun mezarlığında Metin Özcan, Mesut Yergin, Kenan Tavukçu, İsa Oduncu, Arslanlı mezarlığında Mustafa Akın ve Evranlı mezarlığında Şerafettin Akbaş’ın kabirlerinde dua eden Başkan Özcan, “Bugün 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü. Bakan Gün Sazak’ın şehit edildiği gün. O dönemde devletimize ve milletimize kaçakçılığı önlemek adına büyük emekleri olmuştur. Tabi ki bundan nemalanan kişiler tarafından şehit edildiğini biliyoruz. Bugünün Ülkücü Şehitler Günü olarak anılması münasebetiyle Nazilli’mizde defnedilmiş olan ülkücü şehitlerimizi kabirlerinde ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar bu ziyaretlerimizi hep devam ettirdik. İnşallah onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bütün gücümüzü, emeğimizi ve enerjimizi, memleketimiz için canlarını veren tüm şehitlerimize layık olmak için harcıyoruz. Rabbim inşallah bizleri şefaatlerine nail eyler. Bu vesileyle 1977 yılında şehit olan amcam Metin Özcan’ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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