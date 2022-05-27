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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaplan; "27 Mayıs kanayan bir yaradır”

İHA

Başkan Kaplan; "27 Mayıs kanayan bir yaradır”

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 27 Mayıs darbesinin 62. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Kaplan mesajında, “1960 darbesi, aradan geçen 62 yılı aşkın süreye rağmen milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır” dedi.

27 Mayıs’ın, 62 yıl önce demokrasi tarihine atılan kara leke olduğunu ifade eden Başkan Nedim Kaplan, “Öncelikle darbenin 62. yılında, darbeciler tarafından idam edilen Demokrasi Şehidimiz merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı saygı ve rahmetle yad ediyorum. Demokrasi Şehidimiz, Hemşerimiz Merhum Adnan Menderes'in başbakanlığındaki Demokrat Parti iktidarına yapılan 27 Mayıs 1960 darbesi, hemşerilerimizin vicdanında olduğu kadar ülkemizin milli hafızasında da senelerdir dinmeyen bir yara bırakmıştır. Darbeden yaklaşık 16 ay sonra, 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamlar milletimizin yüreğine kor bir ateş gibi düşmüştür. Aslında o gün hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak idam sehpasına gönderilen milletin bu üç adamı değil, bizatihi millî iradenin ta kendisi olmuştur. Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi. Ama bilmiyorlardı ki Türk milletinin kalbindeki sevgiyi, yüreğindeki ateşi söndürmeye, onu hedeflerinden koparmaya bir avuç darbecinin gücü yetmezdi. Menderes'i ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkartanların ve onları destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. Buna karşılık Menderes ve arkadaşlarının milletimizin kalbindeki mümtaz yeri her geçen yıl daha da güçlenerek hep devam edecektir. Darbenin ardından kurulan ve tamamen yanlı duruş sergileyen mahkemelerce Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamına karar verilmiştir. Darbenin gerçekleştiği 27 Mayıs 1960’ta yine dönemin Aydın Milletvekili ve İçişleri Bakanı Namık Gedik de darbenin gerçekleştiği gün, halen dahi net olarak çözülemeyen şüpheli bir intiharla hayatını kaybetmiş ve darbenin ilk şehidi olmuştur. Namık Gedik’i de rahmetle anıyorum” dedi.

"Alçak ve hain bir darbeye kurban verdiğimiz Demokrasi Şehidimiz, Hemşerimiz merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları daima milletimizce hayırla ve minnetle anılacaktır" diyen Başkan Kaplan, “Demokrasi Şehidimiz Merhum Menderes’in memleketi Koçarlı’da acılar ilk günkü kadar taze ve darbelere karşı dünden bu güne daima Milli İradeden yanayız. Aziz Milletimizin milli ve manevi değerlerine kastederek demokrasi dışı eylemlere girişen alçak zihniyet, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Bu duygu ve düşüncelerle türlü hakaretlere maruz kalarak idam edilen Demokrasi Şehidimiz merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'i rahmet ve hürmetle anıyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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