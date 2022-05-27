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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ'de Prof. Dr. Duman'ın konuk olduğu söyleşi gerçekleştirdi

İHA

ADÜ'de Prof. Dr. Duman'ın konuk olduğu söyleşi gerçekleştirdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Savaş Duman’ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşi etkinliği Botanik Bahçe’sinde gerçekleşti.

Etkinliğe, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Savaş Duman, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sosyal Bilimler Enstitüsü hakkında bilgi veren Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Savaş Duman, “Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 39 ana bilim dalı, 74 programla yaklaşık 1813 öğrenciyle eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. Enstitüler için genel anlamıyla üniversitelerde akademik kariyer için lisans sonrası yapılan akademisyenliğe bir geçiş eğitimi denilebilir” dedi.

Öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, bağımsız araştırma yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapmalarını önemsediklerini belirten Prof. Dr. Duman, “Yaratıcı, akılcı, üretken, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile değerlendirip yorumlayabilecek ve yaptığı çalışmalarla bilime yenilikler getirebilecek bireyler yetiştirmek amacındayız" diye konuştu.

Medeniyetimize ve kültürümüze katkı sağlamayı önemsediğini vurgulayan Duman, “Sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, alanında yetkin, bilimsel düşünceye sahip, çağdaş ve iletişime açık, insani değerlere saygılı, etik değerlere sahip, çevre bilinci olan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen, kurum kültürü olan, mezunları akademik ve araştırma çevrelerince kabul gören ve sorunlara çözüm üretebilen uluslararası standartlara sahip bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, teşekkür konuşması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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