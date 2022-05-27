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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisinden haber alınamayan kadın evde baygın bulundu

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın, iddiaya göre içtiği ilaçlar yüzünden evde baygın halde bulundu.

Kendisinden haber alınamayan kadın evde baygın bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın, iddiaya göre içtiği ilaçlar yüzünden evde baygın halde bulundu.
Olay, Nazilli Yeşil Mahalle 1859 sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız olduğu öğrenilen A.B.'den (49) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri alınan gerekli izinler sonrasında A.B.'nin yaşadığı daireye balkondan girdi. Evin içerisine giren ekipler kadını yerde baygın halde buldu. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ilaç içerek canına kıymak istediği, ayrıca bir intihar mektubu bıraktığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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