AK Parti'li Özmen: “27 Mayıs 1960, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbedir”

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde yaptığı açıklama ile 1960 darbesini “tarihin kara bir lekesi” diyerek kınayan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “27 Mayıs 1960, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbedir” dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü çerçevesinde Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Darbenin yıldönümünde Adnan Menderes Müzesi’ne gelen AK Parti Aydın Teşkilatı, daha sonra Adnan Menderes Müzesi Camii’nde cuma namazı kıldı. Namazın ardından müze önünde yapılan açıklamada demokrasiye vurgu yapılarak, 60 darbesinin tarihe kara bir leke olarak geçtiği ifade edildi.

Türkiye’nin birçok kez darbelere maruz kaldığını ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Demokrasi tarihimizde kara bir leke olan 27 Mayıs 1960 darbesinin vicdanlarda açtığı yaraların unutulmaması amacıyla burada toplandık. Aziz milletimiz, medeniyet tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödemiştir. Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletimiz, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçmiş ve bu günlere gelmiştir. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe, 27 Mayıs 1960’ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır” dedi.



“Benzer senaryo devreye sokulmaya çalışıldı”

Vesayetçi odakların 15 Temmuz’da da benzer senaryoyu devreye sokmaya çalıştıklarını ifade eden Özmen, “1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye’yi bir adım ileri taşımışlardır. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında, vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü’ne çevirmişlerdir. Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyet, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı şekilde darağacına göndermiştir. İdam edilenler yalnızca Başbakan, Bakan, milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odaklar varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz’da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu çerçevede her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve müreffeh bir Türkiye’de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

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