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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İHA

Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Aydın il genelinde 2226 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen çalışmalar çerçevesinde 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Tüm ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Halihazırda güvenlik güçleri tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen ve işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Bu çerçevede Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2226 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aydın'da işlemleri tamamlanan, 439’u Afganistan uyruklu, 67’si Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 506 düzensiz göçmen, düzenlenen 5 ayrı charter uçuş ile ülkelerine geri gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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