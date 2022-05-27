Aydın’da sağlık çalışanları yarışacak

Aydın’da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen “Fikirlerini Al Gel” yarışmasında Aydın’da görev yapan sağlık çalışanları yarışacak.



Aydın’da sağlık çalışanlarına yönelik sağlıklı yaşam kültürünün oluşturulması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde “Fikrini Al Gel” yarışması gerçekleştirilecek. Aile Hekimliği, Kanser ve Kanser Taramaları, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat, Bulaşıcı Hastalıklar, El Hijyeni, uyuşturucu, tütün, alkol ve teknoloji gibi bağımlılıklar, Çevre Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı ile Anne ve Çocuk Sağlığı konularında gerçekleştirilecek olan “Fikirlerini Al Gel” yarışmasında, sağlık çalışanları sosyal sorumluluk alanında fikirlerini anlatacak.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan yarışmanın başvuruları başlarken, son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlendi. Yarışmada beğenilen ilk 3 fikir seçilirken, sonuçlar 39 Eylül Halk Sağlığı Haftası’nda açıklanacak.



Yarışma ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Sevgili sağlık çalışanları, sağlık okuryazarlığının artırılması ve sağlıklı yaşam kültürünün oluşturulması amacıyla Aile Hekimliği, Kanser ve Kanser Taramaları, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat, Bulaşıcı Hastalıklar, El Hijyeni. Bağımlılık (uyuşturucu, tütün, alkol ve teknoloji vb.), Çevre Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı ile Anne ve Çocuk Sağlığı konularını içeren Sosyal Sorumluluk Alanında fikirleriniz varsa "Fikirlerini Al Gel" yarışmasına katılımlarınızı bekliyoruz. Başvuruların 30 Haziran 2022 tarihine kadar aydin.saglikliyasam@saglik.gov.tr adresine mail olarak bildirilmesi gerekmektedir. Yarışma da dereceye giren ilk 3 kişi 39 Eylül Halk Sağlığı Haftası açıklanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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