Ani sıcaklık artışı ile artan nem oranı Aydınlıları şaşırttı

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, ani sıcaklık artışı ile birlikte nem oranının artması Aydınlıları şaşırttı, termometreler 36 dereceyi gösterdi.



Aydın genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları artmaya başlarken, artan nem oranı Aydınlıları şaşırttı. Geçtiğimiz yıllarda Aydın’da ölçülen en yüksek sıcaklık 17 Mayıs 2020 tarihinde 42,6 derece olurken, sıcaklıkların son yıllarda Mayıs ayında kaydedilmiş en yüksek sıcaklık değerinin altında kalması bekleniyor. Meteorolojiden elde edilen verilere göre ise 28 Mayıs 3 Haziran 2022 tarihleri arasında hava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.



Ülke genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonu da etkisini artırarak sürdüreceği beklenirken, Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometreler 36 dereceyi gösterdi. Sıcaklık ile birlikte artan nem oranı dolayısıyla zor anlar yaşayan Aydınlı vatandaşlar da çareyi park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda buldu. Banklara oturarak serinleyen ve dinlenen vatandaşlar, sıcaklıktan daha çok yüksek nem oranının vatandaşları bunalttığını ifade etti.

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