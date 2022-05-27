Didim Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak

Didim Belediyesi, mükelleflerin vergi ödemeleri konusunda sıkıntı yaşamaması, mağdur olmaması için veznelerini hafta sonu açık tutacak.



İşyeri sahipleri tarafından ödenilen Çevre Temizlik Vergisi ile Katı Atık Vergisi, emlak sahiplerinin ödediği emlak vergisi ve ilan reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri için son tarih 31 Mayıs Salı günü olarak belirlendi. Vergi ödemeleri için son günün yaklaşmasıyla Didim Belediyesi veznelerinde de yoğunluk yaşandı. Yaşanan yoğunluk sonrası Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi tarafından belediye veznelerinin 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günleri de açık kalması kararlaştırıldı.



Karar çerçevesinde vergi mükellefleri ödemelerini Cumartesi ve Pazar günleri 08.3017.30 saatleri arasında Didim Belediyesi veznelerinden gerçekleştirebilecek.

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