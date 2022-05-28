Karanlık Köprü’nün hikayesi duyanları şaşırtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karanlık Köprü’nün hikayesi duyanları şaşırtıyor

İHA

Karanlık Köprü’nün hikayesi duyanları şaşırtıyor

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, tarihi yapılarıyla dikkat çekmeye devam ederken, Tabakhane Deresi üzerinde saklı olarak duran tek kemerli Karanlık Köprü ise hikayesiyle duyanları şaşırtıyor.
Doğal güzellikleri ve ören yerleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın’ın sokaklarında da adeta tarih fışkırıyor. Merkez ilçe Efeler başta olmak üzere Aydın’ın birçok ilçesi tarih ile iç içe yaşarken, tarihi yapı taşlar da sokaklardaki eski yapılarda görenlere göz kırpıyor. Bunlardan bir tanesi ise Karanlık Köprü olarak bilinen tarihi tek kemerli taş köprü olarak göze çarparken, tarihi köprünün hikayesi de duyanları şaşkına çeviriyor. Efeler’de Tabakhane Köprüsü’nün altında yer alan ve birçok Aydınlının dahi fark etmediği tarihi Karanlık Köprü, ilginç hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Aydın kentinin tarihi, arkeolojiye ve evrensel kültüre büyük bir kaynak olduğunu ifade eden Eski Eserleri Sevenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özçakır, Karanlık Köprü’nün hikayesini anlatarak, tüm Aydınlıları kentin tarihi değerlerine sahip çıkmaya davet etti. Köprünün hikayesinin, dönemin valisi olarak bilinen Mutasarrıf Tahir Paşa ile bölgenin en iyi terzisi arasında geçtiğini ifade eden Özçakır; “Aydın’ın tarihinin, 25’e yakın antik kenti ve bir o kadar da küçük yerleşim yerleri, küçük tapınakları ile arkeolojiye ve evrensel kültüre büyük bir kaynak olduğu bilinir. Bunlardan biri de Pınarbaşı mevkiinde yer alan ve Zafer Mahallesi ile Ramazanpaşa Mahallelerini birbirine bağlayan tarihi taş örgülü Karanlık Köprü’dür. Genelde Aydınlıların ilgisini çekmese de mevcut Ticaret Lisesi yolunu bağlayan yeni köprünün altında yer alan ve antik çağdaki adı Eudon olan Tabakhane Deresi’nin üzerine yapılmış tek kemerli bir köprüdür. Bu köprünün öyküsü ise çok ilginçtir. Bu öykü yıllar öncesine dayanan bir hikayedir. Aydın’da o zamanlar Valilik denkliğindeki bir görevde bulunan Mutasarrıf Tahir Paşa ile dönemin en iyi terzisi ile ilgilidir. Tahir Paşa, halkın korktuğu ve dönemin en güçlü kişisi olarak bilinse de o da eşinden çekinmekteydi. Günün birinde paşanın eşi, komşularıyla olan münasebetinden yaşadığı bir olayı biraz da kadınsı bir sitemle anlatır. Eşinin “Sen ne biçim valisin. Aydın’da benden çok daha şık giyinen, benden çok daha lüks giyinen kadın var. Sen, karını Aydın Valisi olarak karını, onlar kadar giydiremiyorsun” yönündeki sitemlerine canı sıkılan Tahir Paşa, ertesi gün makamına şehrin en ünlü terzilerinden olan şahsı makamına çağırtır. Zaptiyeler eşliğinde makama giderken tir tir titreyen zavallı terzi ise valinin kendisini niye çağırdığını bilemeden korkuyla içeri girer. Karşısında terziyi gören Tahir Paşa bir anda öfkeyle, terziye bağırmaya başlar. “Sen ne biçim terzisin. Sen müsrif bir esnafsın. Aydın’daki kadınları ve aileleri birbirine düşürürsün” diyerek eşinden aldığı sitemi iki katıyla zavallı terziye yansıtır ve can sıkıntısıyla da ‘Atın bunu’ içeri diyerek hapishaneye gönderir. Bu olay Aydın’da duyulunca araya giren şehrin ileri gelenleri, ayanları bir heyet oluşturarak, şefaat dilemek için valinin makamına giderler. Tahir Paşa’nın kıramadığı bu kişiler, zavallı terzi hakkında iyi şeyler söyleyerek “Efendim, o çok iyi bir esnaftır. Böyle bir şey yapmaz. Bu seferlik onu affedin” deyince, biraz yumuşayan ve gelen misafirlerini kıramayan Vali, “Peki madem ama bir şartım var” der. Şartını heyete aktaran Tahir Paşa, terzinin günümüzde her gün kullandığımız Karanlık Köprü olarak bilinen köprüyü yapması şartıyla terziyi serbest bırakacağını söyler. Valinin yanından çıkan heyet terzinin yanına giderek durumu anlatırlar. Zavallı terzi ise “Benim malım mülküm nedir ki, ben o köprüyü nasıl yaparım” diye itiraz etse de esnaf arkadaşları “başka çare yok” der. Valinin emrinin bu olduğunun söylenmesi üzerine boynunu eğen terzi, şartı kabul etmek zorunda kalır. Terzi daha sonra makasını, ütüsünü, kumaşını, dükkanını ve evini satarak bu köprüyü yapar. Yani terzi hayatını kurtarır ama perişan bir halde kalan zavallı terzi, köprüyü tamamlar. Karanlık talihi nedeniyle Karanlık Köprü olarak anılan köprü inşaatından sonra parasız kalan terzi ise bir gece Aydın’ı terk eder. İşte karanlık köprünün karanlık talihine neden olan terzinin geleceğini karartan bu köprünün adı da o gün den bu yana Karanlık Köprü olarak anılmıştır. Her sokağı ayrı bir tarih olan Aydın’ın gizli kalmış yerleri, birçok hikayeler ve öykülerle özdeşleşmişir. Karanlık Köprü ise Aydın’ın köklü tarihini yansıtmaya devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyucak'ta üreticilere binlerce domates fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Kuyucak'ta üreticilere binlerce domates fidesi ...
Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Vatandaşın 'Ufo' iddiası
YEREL HABERLER Vatandaşın 'Ufo' iddiası
Cezaevinden izinli çıkan şahıs evde tüfekle vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan şahıs evde tüfekle vurulmuş ...
Çukura düşen yavru yaban domuzlarını itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Çukura düşen yavru yaban domuzlarını itfaiye ekipleri ...
Didim’deki “Musilaj” operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı Operasyon kapsamında tabanca ve fişeğin yanı sıra yüklü miktarda para ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim’deki “Musilaj” operasyonunda 10 şüpheli ...
Didim Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Didim Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak
Yaşlı kadın yanlış yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın yanlış yaşadığı evde ölü bulundu
Ani sıcaklık artışı ile artan nem oranı Aydınlıları şaşırttı
YEREL HABERLER Ani sıcaklık artışı ile artan nem oranı Aydınlıları ...
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı
YEREL HABERLER Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında ...
Didim'de sahil yenileme çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Didim'de sahil yenileme çalışmalarında sona gelindi
Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van’da
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için ...
“Görev Bende” kampanyası Aydın’da başladı
YEREL HABERLER “Görev Bende” kampanyası Aydın’da başladı
Aydın’da sağlık çalışanları yarışacak
YEREL HABERLER Aydın’da sağlık çalışanları yarışacak
Kuşadası Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık
Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
AK Parti'li Özmen: “27 Mayıs 1960, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbedir”
YEREL HABERLER AK Parti'li Özmen: “27 Mayıs 1960, toplumsal ve ...
Aydın'da öğrenciler “Glütensiz yemek Yarışması’nda” hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Aydın'da öğrenciler “Glütensiz yemek Yarışması’nda” ...
Kendisinden haber alınamayan kadın evde baygın bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan kadın evde baygın ...
ADÜ’lü öğrenciler Mastaura Antik Kenti’ni gezdi
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğrenciler Mastaura Antik Kenti’ni gezdi
ADÜ'de Prof. Dr. Duman'ın konuk olduğu söyleşi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ADÜ'de Prof. Dr. Duman'ın konuk olduğu söyleşi ...
Karacasu Memnune İnci MYO’da 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Karacasu Memnune İnci MYO’da 'Kadın Sağlığı Eğitim ...
Kuyucak'ta yüzlerce çocuk şenlikte buluştu
YEREL HABERLER Kuyucak'ta yüzlerce çocuk şenlikte buluştu
Efeler'in yeni asfalt makinesi ilk görevine çıktı
YEREL HABERLER Efeler'in yeni asfalt makinesi ilk görevine çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.