Lise öğrencilerinden arkadaşlarına vefa örneği Arkadaşları için harekete geçtiler, epilepsi hastalarına umut oldular

Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ablası epilepsi hastası olan arkadaşları için harekete geçerek, kriz anında epilepsi hastalarının konumunun tespit edilmesi ve hızlı müdahalenin yapılmasını sağlayan bir proje geliştirdi.

Aydın’da lise öğrencilerinin arkadaşları için geliştirdikleri proje takdir topladı. Bir arkadaşlarının epilepsi hastası ablası için düşündükleri fikir gerçeğe dönüştü. Hayata geçirilen proje ile öğrenciler, epilepsi hastasının yakınlarının endişelerini de azaltmayı hedefliyor. Öğrenciler GPS teknolojisi ile geliştirdikleri EPICAP isimli Epilepsi Bayılma Tespit Şapkası ile epilepsi hastalarının kriz anında konumunu tespit eden ve yakınlarına konum göndererek acil müdahaleyi hızlandıran bir sistem geliştirdi. Epilepsi hastaları ve yakınlarına umut olan çalışma ile takdir toplayan öğrenciler, epilepsi hastası ablası olan arkadaşlarına destek olma fikriyle yola çıkarken, projeleriyle vefa örneği de sergiledi. Geçtiğimiz yıl projeleri ile katıldıkları yarışmada bölge ikincisi olan gençler, EPICAP’in aslında giyilebilir bir teknoloji olduğunu ve kemer, bileklik, mont gibi bir çok kıyafet ve aksesuara da uygulanabileceğini belirtti.



“Giyilebilir bir teknoloji”

Geliştirdikleri projenin giyilebilir bir teknoloji olduğunu vurgulayan öğrencilerden Meriç Tetik; “Epilepsi hastaları için bir şapka ürettik. Ürettiğimiz şapka ile epilepsi hastaları kriz geçirdiği an otomatik olarak x,y,z koordinatlarından telefona yüklenen uygulama üzerinden koordinat gönderiyor ve bu şekilde kriz geçiren hastaya daha hızlı acil yardımın gelmesini sağlıyor. Aslında bu projemiz giyilebilir bir teknoloji. Bunu sadece şapka olarak düşünmemeliyiz. Kemer ya da ayakkabıya da konulabilir. Kıyafetlere koyulabilen cihazımız biraz büyük oldu ancak projemiz beğenilirse daha da küçültülebilir. Cihazımız ile birlikte mobil bir yazılım da hazırladık ve şapka yan geldiği an uygulamadaki normal olan tüm statüler tehlikeli duruma geçiyor ve uygulama sistemde kayıtlı kişiye koordinatları gönderiyor. Cep telefonuna gelen konum ile sayesinde de acil ve hızlı bir müdahale imkanı sağlıyor. Bu projemiz geçen sene bölgede ikinci oldu. Projemizi daha geliştirmeye devam ediyoruz. Projemizi 4 arkadaşımız ile geliştirdik. Projemizin fikri ise bölüm hocamız ve bir kaç arkadaşımızın tavsiyesi üzerine çıktı ve epilepsi hastalarımız için düşündük” dedi.



“Kriz anında konum tespit ediliyor”

Projenin epilepsi hastası ablası olan bir öğrencilerinin ricası üzerinden düşünüldüğünü ifade eden danışman öğretmen Cenk Uğuray; “Son 4 yıldır projelerimiz ile dereceler alıyoruz. Son projemiz de EPİCAP ismini verdiğimiz bu proje oldu. Bu projemizin çıkış nedeni ise aslında bir öğrencimizin ablası epilepsi hastasıydı. Ablası kriz geçirdiğinde bayıldığında ailesi ile beraber çok endişelendiklerini tedirgin olduklarını için bir proje yapabilir miyiz dedi. Biz de bu konu üzerinde düşünerek bayılma anını tespit etmek için bir proje yapmaya karar verdik ve prototip olarak bu elektronik tasarımı yaptık. Projeyi yapmak yaklaşık 2 ayımızı aldı ancak biz daha çok hastalığı araştırmaya odaklandık. Yani krizi nasıl tespit edebiliriz düşüncesiyle çalıştık ve uzman doktorlar ile görüştük. Daha sonrasında elektronik ve mobil yazılım kısmını hallettik. Bu tasarımla beraber, verdiğimiz mülakatlar ve sunumlar sonucunda yarışmada ikinci olduk. Projemizin çalışma sistemi şu şekilde. Giyilebilir bir teknoloji olarak biz şapkaya yaptık ancak kemer, ayakkabı, mont gibi her türlü kıyafete eklenebilir. Akıllı bir saatin içine de gömülebilir bu sistem. Bu cihazımız bayılmayı tespit ediyor ve kriz olduğu anda hastanın bulunduğu konumu GPS üzerinden tespit edip yakınlarına mesaj atıyor. İkinci bir yazılımımız daha var. Bu yazılımla da yakınlarının telefonunda otomatik olarak devreye girip hastanın konumuyla yardımcı olacak kişinin konumunu GPS üzerinden tespit edip ne kadar kısa sürede yanına varacağının bilgisini veriyor. Burada amacımız krizin önceden haberdar olunması ve farkındalık oluşturması” dedi.



“Ekstrem sporlar için de ekleme yaptık”

Projenin tanıtılmasının ardından ekstrem sporlar ile ilgilenen sporcuların da talepleri üzerine geliştirme yaptıklarını sözlerine ekleyen Uğuray; “Bu proje ile uğraşırken dağcılık gibi ekstrem sporlar ile uğraşanlardan da başvurular oldu. Telefonun çekmediği yerlerde çalışan sporcularımız da bize geldiler. Bu projeden fikir alarak. Orada da projemize ekleme yaptık. Projeye 3 saat önce bulunduğunuz konumu kaydettikten sonra dağa çıktığınızda ve geri geldiğinizde ben geldim şeklinde onay tuşuna basmadığınız zaman sistem otomatik olarak sizi kayıp olarak gösterecek ve sizin yakınlarınıza en son sizin bulunduğunuz konumu iletecek. Bu şekilde de bir ekleme yapıldı” dedi.

