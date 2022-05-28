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Kuşadası'nda 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği yapıldı

İHA

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Engellileri Koruma Derneği tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde düzenlenen 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, engelli öğrenciler sahneledikleri çeşitli gösterilerle keyifli vakit geçirdi.

Kuşadası'nda 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği yapıldı

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Engellileri Koruma Derneği tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde düzenlenen 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, engelli öğrenciler sahneledikleri çeşitli gösterilerle keyifli vakit geçirdi.

Erdoğan Öven Engelliler Köyü 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği'ne Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, çok sayıda davetli ile engelliler ve aileleri katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte çeşitli oyunlar ve dans gösterileri sahnelendi. Engellilerin yıl boyunca ürettikleri takı, el işleri ve hediyelik eşyalar ile ailelerin hazırladığı yiyecekler şenlikte açılan stantlarda satışa sunuldu. Şenlikten elde edilen tüm gelirin Engelliler Köyü'nün ihtiyaçları için harcanacağı belirtildi.

Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldıkları engelliler şenliğini yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Her an yanımızda olan duyarlı insanlardan aldığımız güçle ve sizlerle beraber engelleri tek tek aşıyoruz. Yıllar içinde köyümüzü yenileyerek ve ekler yaparak geliştirdik. En büyük engel sevgisizliktir. Bize her zaman destek olan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise, “Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde yaşayan engelli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların sosyal ve kültürel hayata aktif katılmasını sağlamak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de, “Erdoğan Öven Engelliler Köyü, Türkiye’de kendi kendine yetebilen ender tesislerden biri. Sizinle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Aileler ve öğretmenlerin özverili çalışmaları ile engellilerimizin engellerini aşmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aklımızdaki engellerden kurtulursak, her türlü zorluğun üstesinden geliriz” dedi.

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