Başkan Atabay, Erciş'te esnafla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay, Erciş'te esnafla buluştu

İHA

Başkan Atabay, Erciş'te esnafla buluştu

CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a giden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Erciş ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Van'da düzenlenen 'Belediye Başkanları Çalıştayı' başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 11'i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 248 CHP'li belediye başkanının katıldığı programda Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da yer aldı. Üç gün sürecek çalıştayın ilk gününde Van'ın Erciş ilçesinde esnaflarla bir araya gelen Başkan Atabay, vatandaşların ve işletmecilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Esnafın her geçen gün artan hayat pahalılığından muzdarip olduğunu, geçim derdinin her geçen gün arttığını söyleyen Başkan Atabay, "Yaşadığımız ekonomik bunalımın sosyal hayata etkisini gözlemlediğimiz Erciş’te, değerli esnafımızla dertleştik, yurttaşlarımızın sorunlarını dinledik. Biz, kardeş Türkiye’yi kuracak ve ülkemizi refaha kavuşturacağız. Ercişli vatandaşlarımıza misafirperveliklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Başkan Atabay, esnaf ve vatandaşlarının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etti. İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede incelemelerde bulunan Başkan Atabay, "Tarihi güzelliklerimiz eşsiz zenginliklerimizdir" dedi ve gezi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Çalıştayın ikinci günü, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un açılış konuşması ile başladı. Yaklaşan genel seçimler ile ilgili yol haritasının ele alındığı çalıştay, 'Geliyor Gelmekte Olan' ve 'Bizim Belediye Başkanları Van'da' sloganları ile sürdürüldü. Çalıştayı yakından takip eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Genel Başkan Yardımcıları tarafından gerçekleştirilen 'Genel Merkezin seçim hazırlıkları seçime giden süreçte belediyelerin rolü' başlıklı panele de katıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay çalıştayda yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaoğlu'nun önderliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda Türkiye Cumhuriyeti için çalışan partimizin tüm unsurları ile iktidara yürüyoruz. Genel seçimler öncesi gerçekleştirilen bu çalıştay, karanlığın hüküm sürdüğü güzel ülkemizin aydınlık yarınları için çok değerlidir. Bizler de burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizim yolumuz, umudun ve aydınlık Türkiye’nin yoludur. Çalıştay boyunca, hizmet görevini üstlendiğimiz kentlerimizi daha ileri taşıyacak projelerimiz hakkında, değerli meslektaşlarımla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Refah, adil ve gelişen bir Türkiye için geliyor gelmekte olan" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'nda 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 11. Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği ...
ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza ...
Başkan Günel, "Geleceğe ümitle bakıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Günel, "Geleceğe ümitle bakıyoruz"
Aydın'da 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' projesi etkinlikleri devam ediyor Çocuklara balık-ekmek ikram edildi
YEREL HABERLER Aydın'da 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' projesi ...
Aydın'da faciadan dönüldü Kırılan ağaç dalı yolun bir bölümünü trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Aydın'da faciadan dönüldü Kırılan ağaç dalı yolun bir ...
Minibüs kazasında yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti Kazadaki ölü sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Minibüs kazasında yaralanan şahıs hastanede hayatını ...
UMKE personeli olmaya hak kazanan personele sertifikaları takdim edildi
YEREL HABERLER UMKE personeli olmaya hak kazanan personele ...
Aydın'da şüpheli paket paniği Üst geçidin asansöründeki bavul, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Aydın'da şüpheli paket paniği Üst geçidin ...
Lise öğrencilerinden arkadaşlarına vefa örneği Arkadaşları için harekete geçtiler, epilepsi hastalarına umut oldular
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden arkadaşlarına vefa ...
Karanlık Köprü’nün hikayesi duyanları şaşırtıyor
YEREL HABERLER Karanlık Köprü’nün hikayesi duyanları şaşırtıyor
Kuyucak'ta üreticilere binlerce domates fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Kuyucak'ta üreticilere binlerce domates fidesi ...
Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Vatandaşın 'Ufo' iddiası
YEREL HABERLER Vatandaşın 'Ufo' iddiası
Cezaevinden izinli çıkan şahıs evde tüfekle vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan şahıs evde tüfekle vurulmuş ...
Çukura düşen yavru yaban domuzlarını itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Çukura düşen yavru yaban domuzlarını itfaiye ekipleri ...
Didim’deki “Musilaj” operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı Operasyon kapsamında tabanca ve fişeğin yanı sıra yüklü miktarda para ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim’deki “Musilaj” operasyonunda 10 şüpheli ...
Didim Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Didim Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak
Yaşlı kadın yanlış yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın yanlış yaşadığı evde ölü bulundu
Ani sıcaklık artışı ile artan nem oranı Aydınlıları şaşırttı
YEREL HABERLER Ani sıcaklık artışı ile artan nem oranı Aydınlıları ...
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı
YEREL HABERLER Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında ...
Didim'de sahil yenileme çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Didim'de sahil yenileme çalışmalarında sona gelindi
Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van’da
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için ...
“Görev Bende” kampanyası Aydın’da başladı
YEREL HABERLER “Görev Bende” kampanyası Aydın’da başladı
Aydın’da sağlık çalışanları yarışacak
YEREL HABERLER Aydın’da sağlık çalışanları yarışacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.