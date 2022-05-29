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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yörükler Aydın'daki 'Yörük Toyu'nda buluştu

İHA

Yörükler Aydın'daki 'Yörük Toyu'nda buluştu

Aydın Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla 'Yörük Toyu' düzenlendi.

Atatürk Kent Meydanı'ndan kortej yürüyüşü ile başlayan Yörük Toyu Ayter alanındaki etkinlikler ile devam etti. Farklı il ve ilçelerden gelen yörük derneklerinin de katıldığı Yörük Toyu'na Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Macit Engin, Aydın İl Emniyet Müdür Vekili Uğur Er, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, siyasi parti başkanları, yörük dernekleri başkanları, yörükler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri Ayter alanındaki yörük çadırlarını tek tek ziyaret ederek yörüklerle sohbet etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yörüklerin Anadolu'nun yerleşim tarihinde ve kültürünün oluşumunda önemli işlevler üstlendiklerini ifade ederek, "Çağlar boyu süren yaşam biçimleri ile milletimizin tarih, kültür ve medeniyetinde özel bir yere sahip olan yörükler, geliştirdikleri çadır kültürü ile de insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Yüzlerce yıldır özünden, benliğinden kopmadan geleneklerini, milli ve manevi değerlerini yaşatan yörüklerin Anadolu sevgisi onları birer yiğit, birer kızan, birer efe, birer kahraman yapmıştır. Yörükler Türk tarih ve kültürünün merkezinde önemli bir yer tutmaktadır. Türk kültürü yörükler etrafında şekillenmiş ve bu günlere gelmiştir. Türk milletinin ana yapısını oluşturan aile, sosyal yapı, devlet anlayışı, gelenek ve görenekler, örf ve adetler yörüklerle özdeştirler" dedi.

"Yörük Ali Efe'de Aydınımızın yörüğüdür"
Yörük Ali Efe'nin de Aydın'ın bir yörüğü olduğunu hatırlatan Vali Aksoy, "Zulme 'dur' demek yörüklerin en büyük meziyetidir. Yörükler haksızlığa tahammül göstermezler, güzel ahlaklı olmak yörüklerin en büyük özelliklerindendir. Sevgi ve saygı yörüklerdeki gelenek ve göreneklerin ana kaynağıdır. Yörükler sevgi insanıdır. Yörük insanı kullandığı eşyadan yeryüzündeki tüm canlılara kadar her şeye sevgi ile bakar, sevgi ile yaklaşır. Sevgi olmadan, yörükler yaşayamaz. Aziz milletimizin istiklal ve istikbali ne zaman tehlike ile karşı karşıya kaldıysa milletimizi tehlikeden kurtarak kişiler içinde mutlaka yörükler de yer almışlardır. Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlıklarıyla nam salmış Yörük Ali Efe'de Aydınımızın yörüğüdür. Bugün için görevimiz binlerce yıldan beri aktarılarak gelen yörüklere has bu hasretleri diri tutmak, yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmanın tarihi bir görev olduğunu bilmemiz gerekmektedir" diye konuşarak Yörük Toyu'nda emeği geçen ve katılan herkese teşekkür etti.

"Gelenekselleşmesini istiyoruz"
Düzenlenen Yörük Toyu'nun gelenekselleşmesini istediklerini ifade eden Yenipazar Efeler Derneği Başkanı Nedim Gürpınar, "Biz de dernek olarak ekibimiz ile birlikte Aydınımızın güzel oyunlarından derlenen bir oyun sunduk. Bu etkinlik; Aydın ili içerisinde kurulu olan yörük derneklerin destek verdiği, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Aydın Valiliği'nin nezdinde birlik ve berberlik içerisinde yapılan ilk yörük toyu. Törelerimizi ve adetlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için yörük toylarının devam etmesini ve bunun geleneksel hale gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Aksoy konuşmasının ardından Yörük Toyu'na katılan yörük dernekleri başkanlarına teşekkür plaketi takdim etti. Etkinlik ses sanatçılarının seslendirdiği eserler ile devam ederken, alanda bulunanlar da gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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