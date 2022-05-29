Aydın’da bin 755 üreticiye 4 milyon TL ödenecek

Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın’da faaliyet gösteren bin 755 üreticiye 2021 Yılı Anaç Koyun Keçi destekleme ödemeleri çerçevesinde toplam 4 milyon 233 bin 260 TL ödenecek.

Konu ile ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hayvancılık Destekleme Ödemeleri Başlıyor. İlimizde 2021 Yılı Anaç Koyun Keçi destekleme ödemeleri çerçevesinde bin 755 üreticiye 134 bin 464 baş koyunkeçi için 4 milyon 233 bin 260 TL, 2021 Yılı Besilik Erkek Sığır destekleme ödemeleri çerçevesinde 2 bin 172 üreticiye 20 bin 740 baş hayvana 5 milyon 185 bin TL, Sürü Yöneticisi İstihdam destekleme ödemeleri çerçevesinde ise 41 üreticiye 246 bin TL destekleme ödemesi yapılacak olup, tüm ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamı 02 olanlar 27 Mayıs Cuma günü, son rakamı 4,6,8 olanlar ise 3 Haziran Cuma günü saat 18:00'den sonra hesaplara yatacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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