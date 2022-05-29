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Türkiye'nin türküleri Didim'de seslendirildi

İHA

Türkiye'nin türküleri Didim'de seslendirildi

Didim Belediyesi'nin katkıları ile Didim Türkü Grubu tarafından düzenlenen "Türkü Türkü Türkiyem" konserine Didimliler ile yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
Didim Belediyesi, kültürsanat etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor. Didimliler'in yakından tanıdığı Didim Türkü Grubu Türk Halk Müziği Korosu tarafından, Didim Belediyesi'nin katkıları ile, "Türkü Türkü Türkiyem" konseri gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yöresinden unutulmaz türkülerin seslendirildiği konsere Didimli vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Salonun tıklım tıklım dolduğu konserde Edirne'den Hakkari'ye, Kars'tan Muğla'ya uzanan ezgiler vatandaşlar ile buluşturuldu.

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