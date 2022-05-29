Aydın'da 'Müsilaj operasyonunda' 5 tutuklama



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince 16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonunda Aydın'da yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

KOM ekipleri, geçen 26 Mayıs günü sabah saatlerinde Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde Müsilaj kod adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 263 şüpheliden S.T. liderliğinde M.F.E., A.E., F.E., K.D., C.Ö., H.U., M.T., M.F.T. ve H.P. ile birlikte 10'u Didim'de H.K., H.K ve H.A. ise Nazilli'de olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Şüphelerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 213 tabanca fişeği 1 av tüfeği, 4 av tüfeği kartuşu, 1 milyon 560 bin Türk Lirası, 10 bin EURO, çok sayıda dijital materyal 1 kelepçe ele geçirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve nitelikli yağma suçlarına karıştıkları tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemişlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden S.T., M.F.E., M. T., K. D. ve F. E. tutuklanırken, E.E., H.P., M.F.T. H.U. ve A.E. adli kontrole H.K., H.K. ve H.A. ise savcılık talimatıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-05-29 22:36:24



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