ADÜ'de "Engelsiz Dans" gösterisi büyük beğeni topladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi ve Üretimde Kalite Kontrol Bölümleri tarafından düzenlenen Engelsiz Dans Gösterisi ve Kendin Yap Proje Sergisi, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.



Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayfer Ergezen ve Üretimde Kalite Kontrol Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Evren Barış Kayhan’ın danışmanlığında Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından tasarlanan, Üretimde Kalite Kontrol öğrencilerinin desteği ile üretilen özel eğitimde eğitici materyaller Atatürk Kongre Merkezi’nde sergilendi. Sergide, materyalleri tasarlayan Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri sergi standını gezen ziyaretçilere bilgiler verdi.



Organizasyonu Öğr. Gör. Ayfer Ergezen ve Öğr. Gör. Gülcenur Kesebir tarafından üstlenilen “Engelsiz Dans Gösterisi Etkinliği” Üniversitemiz Magnesia Salonu’nda Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz ve ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz’ün açılış konuşmaları ile başladı. Etkinliğe, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Koçarlı Halk Eğitim Müdürü Yusuf Nas, Kamu ve Özel Eğitim Kurumları müdürleri, MYO öğrencileri, akademisyenler, özel gereksinimli çocuklarımız ve aileleri tarafından yoğun ilgi gösterildi.



Zeybek gösterisi ile başlayan etkinlik Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin Özel Eğitim Uygulamaları Dersi çerçevesinde kendi yaptıkları kostümlerle sunduğu “Suyun Sihri” drama gösterisi ile başladı. Eğitim alan özel gereksinimli çoçuklar tarafından sahnelenen gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni ile izlendi.



Etkinlik teşekkür belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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