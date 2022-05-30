Aydınlı sporcudan çifte madalya

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Cuma Özcan (17), geçtiğimiz gün Bursa’da düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası’ndan 2 madalya ile birden döndü.



Türkiye’nin en iyi altyapı atletlerini bir araya getiren Spor Toto Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası, Bursa Atıcılar Pisti’nde 2627 Mayıs’ta yapıldı. Bursa’daki Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası’nda iki gün boyunca büyük bir mücadele yaşandı. 800’den fazla atletin boy gösterdiği şampiyonada bayrak yarışları ve çoklu branşlarda da dahil olmak üzere toplam 43 branşta müsabaka gerçekleştirildi. İki ay sonra İsrail’de yapılacak Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası öncesinde şampiyona barajlarının kovalandığı müsabakalarda ayrıca 12 Haziran’daki Balkan U18 Atletizm Şampiyonası’na gidecek olan Milli Takım da şekillenmiş oldu.



Şampiyonada Aydın’ı temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 17 yaşındaki Cuma Özcan ise şampiyonadan 2 madalya ile döndü. Kıyasıya mücadelelere sahne alan müsabakalarda Aydınlı genç sporcu, 3 bin metreyi 8 dakika 50 saniyede tamamlayarak ikinci, 2 bin metre engelli yarışını ise 6 dakikada tamamlayarak üçüncü oldu.



Aldığı sonuçlar ile başarı elde eden Özcan, U18 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’na da katılmaya hak kazandı. Genç sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılarının devamını diledi.

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