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Didimli Yağmur’un katiline “ağırlaştırılmış müebbet” istendi Anne Tayhan: “Acımız taze, ne ceza verilirse az gelir”

İHA

Didimli Yağmur’un katiline “ağırlaştırılmış müebbet” istendi Anne Tayhan: “Acımız taze, ne ceza verilirse az gelir”

Aydın'ın Didim ilçesinde geçen yıl komşuları tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan’ın katili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Hayatının baharında cinayete kurban giden kızlarının acısını yüreklerinde taşıyan anne Ayşe ve baba Mehmet Tayhan, katile ne ceza verilirse verilsin, az olacağını söyleyerek, kızlarının katilinin asılmasını istedi.
Didim’de 25 Temmuz 2021 tarihinde alışveriş yapmak için evden ayrılan ve 27 Temmuz 2021 günü işyerlerinin karşısında vahşice öldürülerek cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan’ın ölümünün üzerinden 10 ay geçti. Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeki işyerlerinin karşısında oturan komşuları Nizam Cansızlar (53) tarafından bıçaklanarak öldürülen ve cesedi de olayın meydana geldiğini apartmanın yanındaki boş arsada bulunan Yağmur Tayhan’ın katili olay günü yakalanmıştı. Olayla ilgili olarak Didim Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Vahşi cinayetle ilgili katil, 29 Eylül 2022 günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Yağmur Tayhan’ın annesi Ayşe Tayhan (38) yargılama sürecinde tarihin belirlendiğini ifade ederek “10 ay önce vahşi bir cinayetle kızımızı hayattan kopardılar. Adli süreç tamamlandı. Katil ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Katille ilgili mahkeme heyeti, caninin akıl sağlığı yerinde mi değil mi diye Adli Tıp kurumundan rapor istemiş. Bu karar bizi çok yaraladı. Her şeyi planlayarak yapan bu cani için neden böyle bir rapor isteniyor anlamış değilim. Bizim acımız hala taze, her geçen gün kızımıza olan özlememiz daha da artıyor. Kızımız bir an bile aklımızda çıkmıyor. Umarım adalete kısa sürede tecelli eder. Ben istiyorum ki asılsın ama kanunla izin vermiyor. Vahşi katile ne ceza verilirse verilsin bizim için yetersiz” sözleriyle duygularını dile getirdi.
Baba Mehmet Tayhan (43) ise yargılama sürecinin başlamasının kendileri açısından bir nebze olsa iyi geldiğini ifade ederek “Biricik kızımızı elimizden alan bu caniye, bu katile ne ceza verilirse az ama adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Avukatlarımız süreci yakından takip ediyor, bizde edeceğiz. Bunun gibi insanların artık gün yüzüne çıkmaması lazım” dedi.
Tayhan ailesinin avukatları Zekiye Baran ve Arya Su Dikçe ise katil Nizam Cansızlar'ın canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suretiyle ceza kanunundaki karşılığının ağırlaştırılmış müebbet olduğunu ifade ederek “İlk duruşma tarihi belli oldu. Savcı iddianamesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Türkiye ceza hukukuna göre, bir kişiye verilebilecek en ağır ceza durumunda. Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sırasındaki davranışları, pişman olduğunu beyan etmesi de takdiri indirim sebebi olabiliyor. Bir cinayet sanığının kravat takıp takım elbise giydiği için ağırlaştırılmış müebbet cezası yerine birkaç yıl cezaevinde tutup salıverirseniz, kamu vicdanını rahatsız edersiniz, adalet de tecelli etmez. Mevcut olayda indirim uygulanmasını gerektiren hiçbir durum yoktur. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Yağmur'un katilinin ise Antalya'nın Alanya ilçesindeki S tipi cezaevinde kaldığı ve ilk duruşmaya katılacağı öğrenildi.

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