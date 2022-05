Engelli aileye, hemşerileri de sahip çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde engelli 2 çocuğu ile birlikte yaşayan kendisi de engelli Mecbure Gürler’in (66) yardımına devletin ardından hemşerileri de koştu. Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2007 yılında yaptırılan evin tüm ihtiyaçları da Ardahan’ın Posof ilçesindeki Binbaşı Eminbey Köylüleri tarafından karşılandı.



Prof.Dr.Muammer Aksoy Mahallesinde yaşayan aileye hemşerileri ve devlet sahip çıktı. Düzenli bir şekilde tüm temizlik ve bakımları yapılan aile, hemşerilerinden de gelen desteklerle çok mutlu oldu. Badanası, boyası, elektrik ve gıda ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan ailenin elektrikli tekerlekli sandalye başta olmak üzere mobilya, perde, klima, yatak, TV, çamaşır makinesi, beyaz eşya ve yaşam alanı gibi önemli eşyaları da Mecbure Gürler’in memleketi olan Ardahan’ın Posof ilçesindeki Binbaşı Eminbey köylülerinin bağışları ile karşılandı. Aynı zamanda evin çatısını yeniden bakımdan geçiren ve binada ailenin hayatlarını daha da kolaylaştıracak ilaveler yapan hemşerilerine çok teşekkür eden 66 yaşındaki Mecbure Gürler, kendilerine sahip çıkan devletine ve hemşerilerine dualar yağdırdı.



Arsayı hemşerileri aldı, binayı kaymakamlık yaptı

Ardahan’ın Posof ilçesindeki Binbaşı Eminbey Köyünden uzun yıllar önce gelin geldiği Aydın’ın Yenipazar ilçesinde eşini 25 yıl önce kaybettikten sonra üçü engelli olmak üzere dört çocuğu ile bir başına kalan 66 yaşındaki Mecbure Gürler, sıkıntıları artınca hemşerilerinin bulunduğu Nazilli’ye taşındı. 2007 yılında köylülerinin desteği ile toplanan yardımlarla alınan arsaya Nazilli Kaymakamlığı tarafından konut yapıldı. 2007 yılından bu yana Devletin şefkatli ellerinden maddi ve manevi destek alan ailenin yaşadıkları 2021 yılında bir televizyon programına konu olunca Türkiye’nin dört bir yanındaki ve yurt dışında gurbetteki hemşerilerinin dikkatini çeken aile için çok hızlı bir şekilde seferber olan Ardahan Posof Binbaşı Eminbeyliler Çalışma Grubu tarafından alınan mobilya ve beyaz eşyaları aileye ulaştırıldı. Daha önce de yaşadıkları evin tamirat ve bakımlarını yaptıran hemşerilerinin bu kez de evin tüm eşyalarını yenilemesi ile çok mutlu olan Mecbure Gürler, kendilerine sahip çıkan devletine ve hemşerilerine dualar yağdırdı. Mecbure Gürler ile aynı evde yaşayan engelli çocukları Şengül Turan(42), Metin Turan(41) ile birlikte evdeki tek engelsiz fert olan Şengül Turan’ın oğlu 20 yaşındaki Mert Turan, destek veren herkese teşekkür etti.



Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Ekibi tarafından düzenli olarak ailenin tüm ihtiyaçları giderilirken evin temizliği ve ailenin sağlık bakımlarının da yapıldığı belirtildi. Ardahan Posof Binbaşı Eminbeyliler Çalışma Grubu’da hemşerilerine sahip çıkan herkese çok teşekkür etti.



“Devletimiz her an yanlarında”

Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Yetkilisi Esra Cinbaş: “Mecbure Gürler ve ailesi 2007 yılından bu yana devletimiz tarafından yapılan bu evde ikamet etmekteler. Kendileri, kızı, oğlu ve torunu ile birlikte 4 kişi kalmaktalar. Mecbure teyze ve 2 çocuğu olmak üzere ailede üç kişi engelli. 3’ü bizden engelli aylığı almakta. Ayrıca engelli aylığının yanında elektrik desteği, her yıl kömür, bayram yardımları ve bakım aylığı almaktalar. Devletimizin gözetimindeler. Bizim himayemiz altındalar. Devlet olarak her zaman Mecbure teyzenin yanındayız. Her ay düzenli bir şekilde Mecbure teyzenin evini temizliyoruz. Onlara daha rahat daha steril ortamda hayat sunmak için yardımcı oluyoruz. Nazilli Kaymakamlığımız tarafından yapılan bu evde 2007 yılından bu yana gerek eşyaları değiştirilmekte gerek tadilatları yapılmakta hayırsever vatandaşlarımız ve Kaymakamlığımızla birlikte her zaman Mecbure teyzeyi desteklemekteyiz. Hayırsever hemşerilerinden gelen eşyaların yerleştirilmesini yaptık” dedi.



“Evimiz şimdi daha güzel oldu”

Yardımlar nedeniyle hemşerilerine ve kaymakamlığa çok teşekkür eden Mecbure Gürler: “Allah devletimizden razı olsun. Bize çok iyi baktılar. Şimdi de kendi köylülerim geldiler. Yardım ettiler, baktılar. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Çok memnunum onlardan da. Tüm herkesten memnunum. Allah yardımcıları olsun bana yardım edenlerden. Çıkamıyorum, oturamıyorum. Köylülerimden çok memnunum. Allah bin defa razı olsun. Garipler gibi oturuyordum, yer bulamıyordum, yatamıyordum. Onlar bana yardımcı oldu. Sağolsun. Hükümetimiz yardım etti. Allah razı olsun. 25 sene Yenipazar’da kaldım. Sonra Nazilli’ye geldim. Komşumuzun oğlu Yafes abimiz var. O bana fitre topladı bu evin arsasını aldı. Ve kaymakam bey de evi yaptırdı. Evimiz şimdi daha güzel oldu. Allah razı olsun benim köylülerimden. Yafes abi de geldi yardımcı oldular. Çok sağolun, Allah razı olsun. Dört tane çocuğum var. Biri sağlam, öbür üç tanesinde rahatsızlık var. Oğlum yerde sürünüyor aynı benim gibi. Köylülerimden bin defa razıyım. Bu sene bana çok yardım ettiler. Ramazan’da yemeklerimizi her şeyimizi aldılar. İstanbul’dan aldılar, Ankara’dan aldılar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bana yardım edenlere Allah da yardım etsin inşallah. Allah peygamberimizin komşusu etsin herkesi” dedi.



“Büyük bir bağış kampanyası başlattık”

Mecbure Gürler’e hemşerilerinin desteklerine ve yardımlarına aracılık yapan Nazilli’de yaşayan hemşerisi Yafes Tekoğlu’da konuşmasında, “Bizler, Ardahan’ın Posof ilçesi, Binbaşı Eminbey köylüleri olarak, ailesinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için büyük bir bağış kampanyası başlattık. Bu konuya duyarlı olan köylülerimiz, Avrupa'nın değişik ülkelerinden ve de Türkiye'nin değişik şehirlerinden büyük bir katılım gösterdiler. Planladığımız bütün tadilat ve acil ihtiyaç masraflarını karşıladık. Bu bağışlar gerek köylülerimizden gerekse yakın dostlarımızdan gelmiştir. Büyük bir dayanışma içinde bütün çalışmaları bir ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Ayrıca, Şengül kardeşimizin sosyal hayata kolaylıkla intibak etmesini sağlamak adına, 3 tekerlekli elektrikli motor tahsis edilecektir. Yurt içinden yurt dışından emeği geçen herkesten Allah yardımcısı olsun. Mecbure ablaya sorduk. Evinde ne ihtiyaç varsa hepsini tek tek onların sayesinde gönderdikleri paralarla hepsini aldık. Kaymakamlıktan Allah razı olsun. Kaymakamımız her sene gönderiyor. Her ay bütün bakımları temizlikleri yapılıyor. Kaymakamımız yapmış daha evvel binayı. Daha sonra da ufak tefek akıntıları olmuş. Biz bunları onardık. Yapılacak şeyleri yaptık. Birkaç tane ilave yaptık. Çok da iyi oldu. Mecbure ablam da çok memnun oldu. Bütün köylülerime, hemşerilerime, herkesten Allah razı olsun. Yardım edenlerden, yapanlardan, herkesten Allah razı olsun” dedi.

