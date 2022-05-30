Hastane dönüşü kaybolan ve 4 gündür aranan Zeynep, arkadaşına gitmiş



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, diş kontrolü için hastaneye giden ve 4 gündür haber alınamayan Zeynep Gürzsoy'un (33), Nazili'ye arkadaşının yanına gittiği, telefonu arızalandığından annesine haber veremediği ortaya çıktı.

Oğuzhan Ö.'den 8 ay önce boşandıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde annesiyle yaşayan Zeynep Gürzsoy, iddiaya göre, diş kontrolü için 26 Mayıs'ta Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti ancak eve dönmedi. Anne Ayser Gürzsoy (58), son görüştüklerinde eve dönmek için otobüs beklediğini söyleyen kızından bir daha haber alamayınca Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Polis tarafından 4 gündür aranan Gürzsoy, sabah annesinin tapu takip ofisine döndü. Kızını karşısında gören Ayser Gürzsoy, sevinç yaşadığını söyledi.

Zeynep Gürzsoy'un, hastaneden çıktıktan sonra Nazilli'deki arkadaşının yanına gittiği ve telefonunun arızalanması nedeniyle annesine haber veremediği öğrenildi. Gürzsoy'un kayıp olarak arandığını öğrenince döndüğü ortaya çıktı.

Ayser Gürzsoy, 4 gün kızından ayrı kalınca çok merak ettiğini belirterek, "Çok şükür başına bir şey gelmeden sağ salim döndü" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-05-30 11:35:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.