Aydın Ticaret Borsası, Olivtech Fuarı’na katıldı

Aydın Ticaret Borsası, bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknoloji Fuarı’nda yerini aldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 10.Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknoloji Fuarı’na Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Mustafa Akdam katıldı. 10. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilere Aydın Ticaret Borsası standında Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /OIC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından fuar süresince coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılarak, Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özellikleri anlatıldı. Kaliteli zeytinyağında olması gereken özellikler aktarılarak doğru zeytinyağı tüketimi hakkında bilgi verildi. Sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği fuarda Borsa üyelerinin yerli ve yabancı yeni alıcılarla görüşerek yeni pazar olanaklarını değerlendirebilmesi amacıyla markalı ürünleri Aydın Ticaret Borsası standında sergilendi.



Gerçekleşen fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ülkemizde kişi başına düşen zeytinyağı tüketimi ile zeytin ve zeytinyağı markalarının artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Çondur, “Aydın Ticaret Borsası olarak, coğrafi işaret tescilini aldığımız Aydın Memecik Zeytinyağının pazar payını ve marka değerini artırmak adına çalışmalarımıza devam ediyor, katıldığımız ulusal ve uluslararası birçok fuarda gerçekleştirmiş olduğumuz Aydın Memecik Zeytinyağı tadım ve tanıtımı ile zeytinyağı tüketimini artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 10.’su düzenlenen Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, Borsamız standına ve üyelerimizin markalı ürünlerine oldukça yoğun ilgi gösterdi. Tadım panelistlerimiz tarafından ziyaretçilere, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler ile tadım kriterleri aktarılarak Borsamız tarafından coğrafi işaret tescili alınan ve Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağının ayrıt edici özellikleri aktarıldı” dedi.



Zeytin ve zeytinyağı üretim zincirindeki firmaların katılımcı olduğu, yerli ve yabancı alıcılarla bir araya geldiği Olivtech Fuarı’nın zeytin ve zeytinyağı sektörü adına önemli bir fuar olduğunu belirten Çondur, fuarda olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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