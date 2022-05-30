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Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı 8'inci JASAT Tim Komutanlığı tarafından çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan ve toplamda 22 yıl 3 y kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı bağ evinde yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı 8’inci JASAT Tim Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre yürütülen çalışmalar çerçevesinde hırsızlık suçlarından aranma kaydı bulunan ve toplam 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yapılan takip sonucunda Aydın ili Germencik ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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