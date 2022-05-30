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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Pandemi Ege’nin kıymetini ve evde yaşamın değerini arttırdı"

İHA

"Pandemi Ege’nin kıymetini ve evde yaşamın değerini arttırdı"

Dünyada 17 Kasım 2019’da Türkiye’de ise 11 Mart 2020’de başlayan Korona Virüs salgını ve sonrasında başlayan pandemi süreci insanların yaşam alışkanlıklarının yanında konut tercihlerini de değiştirirken süreçten sonra Ege’nin kıymetinin de arttığı belirtildi. Kuşadası’nda faaliyet gösteren Lastpoint Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı firmasının kurucusu Levent Kenar, pandemi sonrası yatırımcıların Kuşadası’na olan tercihinin yoğunlaştığını, artan fiyatlara rağmen insanların Kuşadası’nda yaşamak istediğini söyledi.

Pandemi öncesi insanların konut alırken göz önünde bulundurduğu özelliklerle pandemi sonrası aranan özelliklerin ciddi oranda değiştiğini belirten Levent Kenar, "Konutlar eskiden sadece işten arta kalan zamanlarda uyuyup dinlenmek için geçirilen alanlar olarak değerlendirilirken, pandemiden sonra hayatın en mutlu ve huzurlu olarak geçirileceği alanlar olarak görülmeye başlandı. Hiç dışarı çıkmadan yaşamın sürdürülmesi ihtimali dolayısıyla artık insanlar konut tercih ederken sadece binanın yapısına değil, o bölgenin havasını, manzarasını, iklimini hatta gerektiğinde durumda bahçesindeki toprağın verimini bile göz önünde tutmaya başladı. Bu da Kuşadası başta olmak üzere Aydın ve çevresinin kıymetini arttırdı" diye konuştu.
"Artan fiyatlara rağmen yoğun talep var"
Artık insanların yaşam alanlarını seçerken bahçeli ve müstakil evleri tercih ettiğini ve imkanı olan herkesin bu tarz ikametlerde yaşamak istediğini kaydeden Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Levent Kenar, Kuşadası’nın pandemi sonrası çok büyüdüğünü belirtti. Pandeminden sonra insanların kendi yetiştirdiği domates, biber ve salatalıkla kahvaltı yapmasının değerinin para ile ölçülemeyecek kadar kıymetlendiğini belirten Kenar, "İnsanlarımız artık evlerinde yaşarken de kendi toprağına basmanın, hatta evin bahçesinde küçük bir alan da olsa bitki yetiştirip günün stresini atmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu fark etti. Kısacası pandemi süreci bize çok şey öğretti" . Evdeki yaşamı öğretti farklı bir yaşam tarzı öğretti. İnsanları bahçeli evlere yönlendirdi. Bu sebep ile de villa satışları arttı" dedi.
"Kuşadası’nı tercih edenler pişman değil"
Yılın 4 mevsiminde baharın yaşanabildiği Aydın ve Kuşadası’nın iklim ve bitki örtüsünün yanında tarihi ve doğası yapısı ile bölgede yatırım yapanların pişman olmadığını kaydeden Kenar, "İnsanların bu bölgeye olan tercihi burada yeni projeler yapmamıza olanak sağlıyor. Kuşadası Belediyesi'nin son dönemlerde yaptığı yatırım ve değişikliklerle Kuşadası daha da gelişti" diyerek yatırım yapmak isteyenlerin öncelikle Kuşadası ve Ege'yi değerlendirmesini tavsiye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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