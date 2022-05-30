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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan, Şadiye ninenin isteğini kırmadı

İHA

Başkan Özcan, Şadiye ninenin isteğini kırmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yazırlı Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki Şadiye Ekiz'i evinde ziyaret etti.
Nazilli Belediyesi Yazırlı Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki Şadiye Ekiz'in yol talebi sonrasında harekete geçerek, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinin bulunduğu 3 farklı noktada yol yapım çalışmalarına başlamıştı. Muhtar Erkan Çevik eşliğinde, yol yapım çalışmalarını görüntülemek için Yazırlı Mahallesine gelen Nazilli Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personellerine Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı bir kerelik bile olsa görmek isteğini belirterek selam gönderen Şadiye Ninenin dileği gerçek oldu.
Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Şadiye Ninenin kendisini görmek istediğini öğrenince Yazırlı mahallesine gitti. Mahalle içinde yapılan çalışmaları yerinde inceledikten sonra 90 Yaşındaki Şadiye Ninenin bir göz odada, kendisine nefes olsun diye baktığı hayvanlarıyla tek başına yaşadığı evine giderek elini öptü.
Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı karşısında gören Şadiye Ekiz yaşadığı mutluluğu kelimelerle ifade etmekte zorlanırken sık sık Başkan Özcan’a sarıldı. Dört kez evlat sahibi olduğunu ancak çocuklarının hepsini de çok küçük yaşlarda kaybettiğini, çocuklarının kaybının ardından eşinin de vefat ettiğini anlatan Şadiye Nine 54 yıldır tek başına verdiği hayat mücadelesini Başkan Özcan’a anlattı.
Şadiye Nine ile uzun süre sohbet edip yaşamı hakkında bilgi alan Özcan, yanında getirdiği hediyeleri Şadiye nineye takdim ederek, ihtiyaç ve isteklerini sordu. Mahalle Muhtarı Erkan Çevik’den Şadiye Nine hakkında detaylı bilgiler edinen Özcan, yaşlı kadının evinde yapılması gerekenler ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda gereğinin yapılması talimatını personeline verdi. 54 yıldır tek başına verdiği hayat mücadelesi ile her kese örnek olacak Şadiye Nineye, sağlıklı uzun ömürler dileyen Başkan Özcan; “Şadiye Nine bizim baş tacımız. Her zaman söylediğimiz gibi yaşlılar bizim bereketimiz, geleceğimizin ışığı, geçmişin muhasebesini yapmamızı sağlayan, tecrübe ve birikimlerini yeni kuşaklara aktaran, milli ve manevi değerlerimizi yaşatıp bunları gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevini üstlenen kıymetlilerimizdir. Sevgi, saygı ve itibarı en çok hak edenlerdir. Şadiye Nine inşallah bundan sonra muhtarımızın da girişimleri ile rahat edecek istek ve talepleri yerine getirilecektir. Bu gün onun yaşadığı mutluluk her şeye bedel idi. Kendisine rabbimde sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

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