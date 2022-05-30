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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde yolları ve altyapıyı yeniliyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde yolları ve altyapıyı yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Fatih Mahallesi’nde yol çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin pek çok noktasında eş zamanlı olarak altyapı hatlarını yenileme ve yol yapım işlerine devam ediyor. Bir yandan ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenirken, bir yandan da Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de sürücülerin ve yayaların daha konforlu yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede Efeler ilçesi Fatih Mahallesi’nde işbirliği içinde çalışan ASKİ ve Fen İşleri ekipleri, mahallenin farklı sokaklarda uzun bir hat boyunca altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışma yapılan sokaklardaki kanalizasyon hatlarını yenileyip tamamlayan ASKİ, mahalleye uzun yıllar hizmet edecek bir yatırımı gerçekleştirmiş oldu.
ASKİ’nin hat çalışmalarını tamamladığı alanlarda hızla yol yapım işlerine geçen Fen İşleri ekipleri de, kilitli parke taşıyla yolları öre öre ilerliyor. Sürücüler için yollar daha konforlu hale getirilirken, yayalar için de genişletilmiş kaldırım çalışmaları yapılıyor.
Fatih Mahalle Muhtarından Başkan Çerçioğlu’na teşekkür
Yapılan çalışmalardan mahalle sakinlerinin memnun olduğunu belirten Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, “Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum. ASKİ ekiplerimiz içme suyu borularımızı yeniledi akabinde Fen İşleri Daire Başkanlığımızda beton parke taşı ve kaldırım çalışmalarına başladılar. Sokaklarımız daha güzel hale geldi. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Sokaklarımız yenilendiği için teşekkür telefonları alıyorum” dedi.
“Dikkatli ve özenle çalışıyorlar”
Yaz aylarının gelmesi ve çalışmalar esnasında oluşan tozlanmaya karşı Büyükşehir ekiplerinin özenli olduğunu ifade eden Muhtar Karadaş Taşçıoğlu, “Bu çalışmalar esnasında sabah ve öğleden sonraları Büyükşehir Belediyemizin arazözleri sokaklarımızı suluyorlar, vatandaşlar tozdan rahatsız olmasın diye gerekli özeni gösteriyorlar. Bu konu için de teşekkür ederim, malum yaz ayları toz toprak ile birlikte çevreye rahatsızlık vermemek için dikkatli ve özenle çalışıyorlar” şeklinde konuştu.
“Keyifle bisikletimizi kullanabiliriz”
Bisikletiyle mahallesinde sıkça seyahat ettiğini belirten Muhtar Karadaş Taşçıoğlu, artık daha keyifli bir şekilde bisiklet kullanacağını belirterek, “Yollarımız yenilendi ve güzel bir çalışma oldu. Bisiklet kullanıyorum, şimdi çok güzel oldu keyifle bisikletimizi kullanabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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