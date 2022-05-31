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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazillili girişimci kadınlar ürettiklerini sosyal medyada da pazarlayacak

İHA

Nazillili girişimci kadınlar ürettiklerini sosyal medyada da pazarlayacak

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ürettikleri ürünleri pazarlamayı amaçlayan girişimci kadınlara ve işletme sahiplerine Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama Teknikleri anlatıldı. Nazilli Ticaret Odası Seminer Salonu’nda düzenlenen ve 2 gün süren eğitimlerde kadınlar sosyal medya üzerinden ticaret yapmanın kurallarını ve püf noktalarını öğrendi.

Türk Telekom, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, BM Kalkınma Programı ve Habitat Derneği'nin himayesinde düzenlenen ücretsiz eğitimlere Habitat Derneği Gönüllü Eğitmeni Hasan Tahsin Gürlek katıldı. Nazilli Ticaret Odası Seminer Salonu’nda düzenlenen ve 2 gün süren eğitimlerde Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama Teknikleri anlatıldı.

“Hedef, 81 ilden on bin kadına ulaşmak”
Eğitimlerle ilgili bilgilendirmede bulunan Habitat Derneği Gönüllü Eğitmeni Hasan Tahsin Gürlek, hedeflerinin proje çerçevesinde 2022 yılının sonuna kadar 7 bölge, 81 şehirden 18 yaş ve üzeri 10 bin kadına ulaşılması olduğunu ifade ederek, “Dijitalde Hayat Kolay Projesi, ilk olarak İnternetle Hayat Kolay Projesi ismiyle, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında hayata geçirilmiştir. Proje, toplumda online hayat ile tanışmamış veya interneti yeterince tanımayan 25 yaş üstü herkesin temel bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlamıştır. Proje çerçevesinde 20142019 yılları arasında 50 bin kişiye yüz yüze İnternet Okuryazarlığı eğitimleri verilmiştir. Bu faydalanıcıların yüzde 61’ini kadınlar oluştururken yüzde 39’unu erkek katılımcılar oluşturmuştur. Proje 20142019 döneminde başarıyla amacına ulaşmış ve bireylerin bilgi iletişim teknolojilerine erişim imkanlarının artmış olduğu veriler ile doğrulanmıştır. Bir başka veriye göre ise kadınların iş gücüne katılım oranında hala bir eşitsizlik görülmektedir. TÜİK verilerine göre 2018’de kadınların istihdam oranı yüzde 28,9 iken, kadınların iş gücüne katılım oranının da yüzde 33,6 olduğu göze çarpmaktadır. Güncel verilere bakıldığında ise, 2021 yılında kadınların istihdam oranı yüzde 27,5 iken iş gücüne katılma oranı yüzde 32 olup eşitsizliğin halen devam ettiği görülmektedir. Kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamı, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olmakla birlikte; ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesi için de önem teşkil etmektedir. Sürdürülebilir bir ekonominin varlığı, kadınlarla erkeklerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit olarak katılımları ile mümkündür. Bu tespitler ışığında, kadınların hızla değişen günümüz dünyasına yabancılaşmaması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları ve dijital becerilerinin güçlenmesi gerekmektedir.”

Proje 7 yıldır yürütülüyor
Projenin 7 yıldır yürütüldüğünün de altını çizen Gürlek, “7 yıldır ülkemizin dijital dönüşümüne hizmet eden proje, Eylül 2019’da ikinci fazına geçerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e hizmetler ve eticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmeyi amaçlayarak yoluna devam etmiştir. Projenin ikinci dönemi sadece kadınlara yönelik olup Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay Projesi olarak, 81 ilde 5 bin kadına ulaşmayı hedeflemiştir. Proje amacına ulaşarak proje çerçevesinde 5 binden fazla kadına Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verilmiştir. Eğitimlerden yararlanan, fikri, iş kurma potansiyeli ve becerisi olan kadınlar arasından 500’ü ile Tasarım Odaklı Düşünme Atölyeleri gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve atölyelerin devamında ise 100 tane kadına işlerini geliştirmeleri konusunda mentörlük desteği verilmiştir. Ayrıca proje çerçevesinde; Covid 19 pandemisi döneminde, fiziki olarak gerçekleştirilemeyen festival ve hayırların online gerçekleşmesi fikriyle yola çıkarak Dijital Pazar Yeri etkinliği düzenlenmiştir. 10’ar kadının programda yer aldığı ve 2 kez gerçekleştirilen Dijital Pazar Yeri, el emeği ürünlerin hangi zahmetli yollardan geçtiği ve arkasındaki kadınların hikayelerini dinleme fırsatı sunmuştur. Bu hikayeler, evde yapılan el emeği ürünlerin; internet ile görünür olmasına ek olarak, kadınların ekonomiye katılmasının, birbirini desteklemesinin ve mesafelere rağmen ortak çalışmanın gücünü göstermiştir. Proje üçüncü döneminde ise, “Dijitalde Hayat Kolay” yeni isim ve yeni eğitim içerikleriyle yoluna devam edecektir.”

Projenin hedefi 10 bin kadına eğitim vermek
Gürlek, son olarak, “Bu proje çerçevesinde, 2022 yılının sonuna kadar 1O bin kadına ulaşarak, kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri ile dijital becerilerini geliştirerek, iş gücüne katılım ve istihdamına katkı sunarak, sürdürülebilir kalkınmayı hem ekonomik hem de toplumsal yönden geliştirmek amaçlanmaktadır. Proje çerçevesinde kadınların dijital okuryazarlık, internetin tarihsel dönüşümü, dönüm noktaları ve hayatımızı kolaylaştıran yanları, dijital vatandaşlık, dijital hukuk, internet güvenliği ve sosyal medya araçlarına giriş gibi konular hakkında bilgi birikimlerini artıracak Dijital Okuryazarlık Eğitimleri ile pazar araştırması, geleneksel ve dijital pazarlama, internet reklamcılığı ve eticaret konuları hakkında becerilerini geliştirecek Dijital Pazarlama Eğitimleri verilmesi ve yenilikçi çözümler üretme, kullanıcı odaklı perspektif ve problem çözme, rasyonel ve analitik araştırma yapma becerilerini geliştirecek Tasarım Odaklı Düşünme Atölyeleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Eğitimlerden faydalanan kadınların işlerini geliştirmeleri konusunda ise mentörlük ve hibe desteği sağlanacaktır” dedi.

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