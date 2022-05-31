ADÜ'de 'İktisat Fakültesi Kariyer Günleri' etkinliği gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günü Etkinlikleri’ Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.



‘Mülki İdare Amirliğinde Kariyer İmkanları’ başlıklı konferans ile başlayan Kariyer Günü etkinliklerine; Efeler Kaymakamı ve Aydın Vali Yardımcısı v. Cemal Şahin, Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hamza Kahriman ve Doç. Dr. Şahin Bulut, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı’nın moderatörlüğünde Efeler Kaymakamı ve Aydın Vali Yardımcısı vekili Cemal Şahin'in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, mülki idare amirliğinde kariyer imkanları anlatıldı. Mülki idare amirliğinde kariyer yapmak isteyenler için süreçler ve gerekliliklere ilişkin bilgilendirme yapılarak, gerek kamu gerekse özel sektörde güncel kariyer olanaklarına değinildi.



Efeler Kaymakamı ve Aydın Vali Yardımcısı V. Cemal Şahin'in sunumunun ardından etkinlik, sorucevap bölümü ile sona erdi.



‘Gelir İdaresi Başkanlığında Kariyer İmkanları’ başlıklı konferansta, Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin ve Aydın Vergi Dairesi Grup Müdürü Metin Özdemir, konuşmacı olarak yer aldı.



Konferansta, Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı’nın moderatörlüğünde Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin ve Aydın Vergi Dairesi Grup Müdürü Metin Özdemir tarafından Gelir Dairesi Başkanlığı’nda kariyer imkanlarından bahsedildi. Bu alanda kariyer yapmak isteyenler için süreçler ve gerekliliklere ilişkin bilgilendirme yapılarak gerek kamu gerekse özel sektörde güncel kariyer olanaklarına değinilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan kadrolardan bahsedildi. Vergi müfettiş yardımcılığı, önemi ve giriş şartlarının anlatıldığı konferans, gelir uzmanı yardımcılığı, önemi ve giriş şartlarının katılımcılarla paylaşılmasının ardından sorucevap bölümü ile sona erdi.



‘İdari Yargı Hakimliği’ konulu konferansta, Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Zülküf Zeren Ayhan konuşmacı olarak yer aldı.



Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı’nın moderatörlüğünde, Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Zülküf Zeren Ayhan’ın katılımcılara idari yargı hakimliği konusunda bilgi verdiği konferans sorucevap bölümü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.