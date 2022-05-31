Aydın'daki kazada araçlarda maddi hasar oluştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Kaza, Girne Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen H.A. idaresindeki 09 U 6155 plakalı kamyonet ile S.Y. yönetimindeki 09 ABF 915 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil hareket kabiliyetini yitirdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kazaya müdahale etti. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle kapanan yol otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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