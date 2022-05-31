Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı 



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'da, tek katlı evinde çıkan yangın sırasında uykuda olan Halil Uysal ile eşi, komşuları tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

İncirliova ilçesinin kırsal Erbeyli Mahallesi'nde, Halil Uysal'a ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden komşular, yangına uykuda yakalanan Uysal ile eşini dışarı çıkardı ve durum itfaiyeye bildirildi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere su sıkıp, müdahale etti. İtfaiyecilerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ev ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2022-05-31 14:10:02



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