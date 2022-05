Kuşadalı Umut için, umut oldular

Kemik İliği Yetmezliği tedavisi gören, İzmir Atatürk Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Kuşadalı Umut Can Taşkan (16) için düzenlenen bağışta 150 kişi donör oldu.



İzmir Atatürk Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Umut Can Taşkan Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sekiz yıldır Kemik İliği Yetmezliği tedavisi görüyor. Kök Hücre Nakli olması gereken Umut için Türkiye’nin her yerinden Kızılay Merkezleri'ne müracaat edilerek üç tüp kan vermek suretiyle donör olunabiliyor. Bu çerçevede İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 150 kişi bağışta bulunarak donör oldu. Bir sonraki kan bağışı kampanyasının ise Kuşadası'nda düzenlenmesi planlanıyor.



İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Murat Saraç yaptığı açıklamada, “Bizim için çok özel bir kampanya, hem Kuşadası hem İzmir Atatürk Lisesi olarak Umut kardeşimize de umut olmak istiyoruz. Mezunlar derneği olarak buradayız ve sürekli olarak sosyal medya yayınlarıyla çağrıda bulunuyoruz. Kampanyaya destek olunmasını istiyoruz, ben eminim süreç içerisinde çok sayıda başvuru olacaktır, çok sayıda kök hücre olacaktır. Bugün için böyle Kızılay ile birlikte daha sonrasında Kızılay’a direkt olarak isim vererek Umut Can Taşkan ismini vererek bağışta bulunabilirsiniz. Bir benzeri de Kuşadası’nda gerçekleştirilecek. Yakın süre içerisinde kardeşimize umut olmak istiyoruz, hem İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi hem bir Kuşadalı olması itibari ile de bu konuda elimizden gelen desteği sağlayacağız. Allah şifa versin. Kızılay kan merkezine giderek kök hücre bağışcısı olabilirsiniz, kök hücre için sizde umut olabilirsiniz” dedi.



Kan bağışı yapan gönüllü Mustafa Kemal Cesur, “Biz kardeşimiz Umut için umut olmaya geldik. Umuyorum kardeşimiz için donör bulunacaktır. Duyarlı vatandaşların katılmalarını bekliyoruz, kan vermek sağlık açısından da yapılması gerekiyor, herkesi Umut için umut olmaya çağırıyorum acil şifalar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.