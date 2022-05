Hayırsever aile arsalarını belediyeye bağışladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde hayırsever aile Gündoğan Mahallesi’nde bulunan arsalarını Köşk Belediyesi’ne bağışladı. Köşk Tapu Müdürlüğünde gerçekleşen törende Gündoğan Muhtarı Şuayip Çelik ile birlikte arsa sahipleri, arsa tapusunu Köşk Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Abdullah Caymaz ve Muhtarlık İşleri Müdürü Özgür Değer’e teslim etti.



Belediyenin, vatandaşa hizmet için her kulvarda canla başla mücadelesine bir katkı da kendilerinin vermek istediklerini belirten hayırsever Aygören ailesi, Gündoğan mahallesindeki arsalarını bağışladıklarını ve özverili çalışmalarından dolayı Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’e her zaman destek olduklarını belirtti.



Yapılan her bağışın Köşk için örnek bir davranış olduğunun altını çizen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise “Hemşehrilerimizin yapmış oldukları her bağışı önemsiyor ve yerinde yapılacak hizmetlerle taçlandırmak istiyoruz. Bu bağışlar, halkımızın bize ve belediyemize olan güveninin gösteren birer örnek. Bu bağışlarla gelecekte Köşk’ün estetiğine, güzelliğine değer katacak işlerin inşa edilerek halkımızın hizmetine sunulacak projelere imza atacağız. Yaptıkları bağıştan dolayı Aygören ailesi ve hissedarlarına şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Belediyeye yapılan bağışın mahalle için önemli ve örnek bir davranış olduğunu söyleyen Gündoğan muhtarı Şuayip Çelik, arsa bağışıyla mahallede güzel işlere yapılacağını söyleyerek, arsa bağışına vesile olan ailelere teşekkürlerini iletti.

