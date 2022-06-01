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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Öğretim Üyesi Akkaya'nın kitabı yayımlandı

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkaya'nın 'İstanbul'un Asyaya Açılan Kapısı Üsküdar' isimli kitabı ve Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı'yla yazmış olduğu 'Kırım Kazaskeri Buyurdu (34 Numaralı Kırım SiciliDeğerlendirme ve Transkripsiyon)' isimli kitapları yayımlandı.

ADÜ Öğretim Üyesi Akkaya'nın kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkaya’nın ‘İstanbul’un Asyaya Açılan Kapısı Üsküdar’ isimli kitabı ve Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı’yla yazmış olduğu ‘Kırım Kazaskeri Buyurdu (34 Numaralı Kırım SiciliDeğerlendirme ve Transkripsiyon)’ isimli kitapları yayımlandı.

İstanbul’un Asyaya Açılan Kapısı Üsküdar isimli kitabıyla ilgili Doç. Dr. Mustafa Akkaya, “Kitap, Osmanlıya gelen birçok yabancının ve seyyahın gözünde İstanbul'un varoşundan öteye gitmeyen tasvirlerle anlatılan Üsküdar'ın varoştan çok daha ileride, bir şehir, bir Osmanlı şehri olduğunu gösterebilmek amacıyla yazılmıştır” dedi.

Doç. Dr. Mustafa Akkaya, Kırım Kazaskeri Buyurdu (34 Numaralı Kırım SiciliDeğerlendirme ve Transkripsiyon) adlı çalışma ile ilgili ise, “Kırım Türklerinin tarihine katkı sağlamak amacıyla Kırım mahkeme defterleri olan Kazasker Defterlerinden biri yayınlanması ve böylece Kırım Türklerinin sosyal ve ekonomik hayatlarının yakından tanınabilmesinin sağlanması amaçlandı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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