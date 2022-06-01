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26 yıl öğretti, 32 yıldır öğreniyor 77 yaşındaki Semiha Teyze, öğrenme azmiyle gençlere taş çıkartıyor

İHA

26 yıl öğretti, 32 yıldır öğreniyor 77 yaşındaki Semiha Teyze, öğrenme azmiyle gençlere taş çıkartıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde 26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Semiha Çamoğlu (77), ilerleyen yaşına rağmen 32 yıllık emeklilik hayatında birçok kursa giderek öğrenme azmini hiç kaybetmedi.
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Semiha Çamoğlu, 77 yıllık hayatında öğrenme azmini hiç kaybetmedi. İlerleyen yaşına rağmen 32 yıllık emeklilik hayatını boş geçirmeyen Semiha Teyze, öğrenme azmi ile adeta gençlere parmak ısırtıyor. Son olarak Efeler Halk Eğitim Merkezi’ndeki örgü kursuna giden Çamoğlu, öğrenmenin ve öğretmenin insanı mutlu ettiğine dikkat çekerek çevresindekilere de örnek bir yaşam sergiliyor. 26 yıllık öğretmenliği boyunca birçok öğrenci yetiştiren Semiha teyze, 32 yıl önce emekli olduktan sonra da gittiği çeşitli kurslar ile kendisi öğreniyor. İçindeki öğrenme ateşini söndürmeyen Çamoğlu, örgü kursuna ilk gelen ve son çıkan kursiyerlerden de bir tanesi. Diğer kursiyer arkadaşlarıyla hem sosyalleşen hem de kursta ürettiği el emeği ürünler ile sevdiklerine hediyeler yapan Çamoğlu, öğrenmenin yaşının olmadığı belirterek gençlere de okumaları ve kendilerini her zaman geliştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Her gün yeni bir şey öğrenmenin insanı mutlu ettiğinin altını çizen Semiha Çamoğlu; “Aktif olmayı, öğrenmeyi ve çalışmayı seviyorum” dedi.

“Bir şeyler öğrenmek, insanı mutlu eder”
Emekli olduğu günden bu yana da zamanını boş geçirmek istemediğini ve öğrenme aşkının devam ettiğini ifade eden Semiha Çamoğlu, “1965 yılında Nazilli Öğretmen Okulu’ndan mezun oldum, 26 yıl öğretmenlik yaptım. Son olarak 199091 yılında Atça Cumhuriyet Okulu’ndan emekli oldum. Emekliliğimde 32’nci yılımı geçiriyorum ama emekli olduğum günden bu yana da devamlı günlerimi doldurmaya çalıştım. Boş gün geçirmem. Dikiş, nakış, örgü gibi kurslara gidiyorum, Kur'an kurslarına gittim. Çevremle de çok iyi geçinirim. Zamanımı boş geçirmek istemiyorum. Günlerimi ve saatlerimi değerlendirmek istiyorum. Hacca ve umreye gittim. Kurslara da devam ediyorum. Aktif olmayı, öğrenmeyi ve çalışmayı seviyorum. Kendimi iyi hissediyorum yani. Her gün yeni bir şeyler öğrenmeyi seviyorum. Ben koronadan önce de kurslara geliyordum, daha sonra bir rahatsızlık geçirdim. Koronadan sonra da 65 yaş üzeri tedbirleri dolayısıyla büyük bir üzüntüyle kursları bıraktım. Bu sene de tekrar başladım kurslara. Sevinerek yeniden her gün geliyorum. Buraya ilk gelen öğrencilerden birisi benim, son çıkan öğrencilerden de birisi benim. Bazen karşılaştığım gençler, kendilerinin bunları yapamadığını söylüyorlar. Ama ben her zaman için onlara bir şeyler öğrenmeye ve öğretmeye çalışmalarını söylüyorum, tavsiyelerde bulunuyorum. Çünkü bir şeyler öğrenmek ve öğretmek her zaman insanı mutlu eder” dedi.
El emeği ile ürettiği ürünleri genellikle hediye ettiğini ifade eden Çamoğlu, “Çevremde yeni doğum yapanlara, ev yapanlara küçük bir hediye olarak götürüyorum. Çocuklarım ve torunlarım var. Torunlarım için oyuncaklar yapıyorum. Bebeklere çocuklara oyuncaklar yapayım, bebek kıyafetleri yapayım onları sevindireyim istiyorum” dedi.

“Semiha teyze örnek oluyor”
Semiha Çamoğlu’nun öğrenme azminin herkese örnek olduğunu ifade eden Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin, “Efeler Halk Eğitim Merkezi olarak 1 Eylül 2021 tarihinden 25 Mayıs 2022 tarihine kadar bin 770 kurs ve 32 bin 280 kursiyerimize hizmet verdik. Beşikten mezara kadar eğitim anlayışıyla çıkmış olduğumuz bu yolda tüm kesimlere ulaşmayı amaç ediniyoruz ve bu kesimlerin içerisinde bizleri Semiha öğretmenimiz gibi memnun eden kıymetli büyüklerimiz de var. Her yaş grubuna herkese kapılarımız açık. Çünkü önce insan diyoruz. Bu çerçevede insana ulaşabilen, her türlü faaliyetin içerisinde bulunmaya özen gösteriyoruz. Buradaki kursiyerlerimiz de hem sosyal bir çevre ediniyorlar hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de Semiha öğretmenimizin de dediği gibi torunlarına, çevresindeki küçüklere hediyeler yapıyorlar. Kimi kursiyerlerimiz de yapmış olduğu bu ürünleri kendi aile bütçelerine katkıda bulunmak için satışını gerçekleştiriyorlar. Biz hizmet vermeye devam ediyoruz. Semiha teyzemizin öğrenme azmi herkese örnek oluyor. Kapılarımız Aydın ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza açık. Onların bizden istediği her türlü kursu açmaya ve hizmet vermeye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her zaman her yerde herkes için eğitim diyoruz ve bu parolayla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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