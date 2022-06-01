Efeler 09 FK'da Gökhan gitti

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) Bölgesel Amatör Lig'den ilk kez TFF 3'üncü Lig'e çıkmayı başaran Efeler 09 FK'da golcü Gökhan Demir'le yollar ayrıldı. Aydın temsilcisinde başkanlığa Eymen Atay'ın seçilmesinin ardından iç transfer görüşmelerine başlandı. Yeşil-beyazlı yöneticiler, gelecek sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen forvet oyuncusu Gökhan Demir ile görüşerek karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Geçen sezon takıma katılan ve 19 maçta forma giyerek 1246 dakika sahada kalan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, takımına 6 gollük katkı sağlamıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-06-01 12:23:13



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