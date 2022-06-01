Duygu sömürüsü için her yolu deniyorlar Aydın’da dilenciler yine taktik değiştirdi

Birçok vatandaşa duygu sömürüsünde bulunarak mağduriyet yaşatan dilenciler, Aydın’da yine taktik değiştirdi. Bir çoğu özel servislerle iş sahası olarak gördükleri hastane bahçelerine ve şehrin trafik yoğunluğu fazla olan bölgelere bırakılan ve öğle öğünleri de özel olarak ayaklarına gelen dilenciler şimdi de insanların milli duygularını istismar etmeye başladılar.

Periyodik aralıklarla taktik değiştiren dilencilerden biri mesken tuttuğu Yenidörtyol Kavşağı’nda boynuna astığı “Askerden engellidir, bir çocuk babası yardıma muhtaç” yazısı ile kırmızı ışıkta duran araçlardan yardım dilenmeye başladı. Dilencilerin bölgeye özel servisle geldiğini ve yemeklerinin bile ayaklarına özel olarak servis edildiğini belirten çevre sakinleri, bir çok kişinin bu kişilere acıyarak yardım ettiğini oysa dilenenlerin pek çoğunun ihtiyaçtan değil bunu meslek haline getirdiği için insanlardan para istediklerini ileri sürdüler.

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