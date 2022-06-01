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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayat Boyu Öğrenme Şenliği törenle başladı

İHA

Aydın'da düzenlenen törenle Hayat Boyu Öğrenme Şenliği başladı. Açılış kurdelesini kesen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Temennimiz gelen talepler doğrultusunda kurs sayılarımızı artırmak" dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Şenliği törenle başladı

Aydın’da düzenlenen törenle Hayat Boyu Öğrenme Şenliği başladı. Açılış kurdelesini kesen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Temennimiz gelen talepler doğrultusunda kurs sayılarımızı artırmak” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler düzenlenen açılış töreni ile Aydın’da da başladı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un da katılımıyla gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’nde, il genelindeki Halk Eğitim Merkezleri’nde eğitim alan kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi. Efeler ilçesi Gençlik Caddesi üzerinde 30 adet stanttın yer aldığı şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Her yıl 17 Haziran tarihleri arasında kutladığımız Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde 17 ilçemizdeki Halk Eğitim Merkezlerimizin katılımlarıyla Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’ni gerçekleştirdik. Bakanlığımız bünyesinde ilk kez 1926 yılında kurulan Halk Eğitim Merkezlerimiz, Türk eğitim sistemleri içerisindeki en eski ve en güçlü yaygın eğitim kurumlarımız olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda bireylerin örgün eğitim sonrasında kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, değişmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri kazanması noktasında, Halk Eğitimi Merkezlerimiz büyük önem kazanmakta ve her kesime eğitim vermektedirler. Bugün 17 ilçemizdeki merkezlerimizden geri dönüşüm ve sıfır atık ürünleri başta olmak üzere giyim, tekstil, el sanatları ahşap, yiyecek, içecek alanlarında kursiyerlerimizin danışman öğretmenleri nezaretinde hazırlamış oldukları ürünleri 30 farklı stantta izleme fırsatı bulacağız. Ayrıca bu yılki şenliğimizde ebru, kurdele nakışı, takı tasarımı gibi dene yap çalışmaları da sergilenecek. Bu hafta boyunca 17 ilçemizde yapacağımız etkinliklerle amacımız çok sayıdaki vatandaşımızı bu etkinlikler ile buluşturarak hayat boyu öğrenme konusunda farkındalığı en üst düzeye çıkarmaktır. 1 Ocak 2021 tarihinden 30 Mayıs 2022 tarihine kadar geçen sürede ilimiz genelindeki merkezlerimizde açılan 8 bin 382 kursta toplam 178 bin 623 vatandaşımız hizmet almıştır. Ayrıca Birçok bakanlığımızın işbirliğiyle de günümüz ihtiyaçlarına yönelik olarak vatandaşlarımıza geniş bir yelpaze de kurslar verilmeye devam edilmektedir” dedi.

“Amacımız kurs sayılarımızı artırmak”
Konuşmasında halk eğitim merkezlerinin önemine dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise “Halk Eğitim Müdürlüklerimiz örgün eğitim dışında ihtiyaç duyulan süre ve seviyelerde sosyal kültürel ve ekonomik anlamda vatandaşlarımıza katkı sağlayabilecek kurslar açmaktadır. Bu yönüyle baktığımızda Aydın il genelinde de İl Milli Eğitim Müdürümüzün de söylediği gibi 8 bin 382 kursa 178 bin 623 kursiyer 1 Ocak 2021 tarihinden günümüze kadar geçen süreç içerisinde bu eğitimlerini alarak kendilerini ekonomik sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlayacak farklı bir noktaya taşıdılar. İl valisi olarak onlardan beklentilerimden biri de halk eğitim kurslarının sayılarının artırılması ve gelecek olan bütün taleplerin karşılanmasıdır. Bu anlamda gerek kaymakam arkadaşlarım gerekse il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz, halk eğitim müdürlerimiz gelen talepleri karşılama noktasında özverili bir çalışma ortaya koymuşlardır. Örgün eğitim dışında kendisini geliştirmek isteyen kişilere sunulan bu hizmetin toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu kurslarımızı önemsiyoruz ve bu önemsediğimiz alanlarda yapılan çalışmalarla ortaya çıkan sonuçları da bugün burada göreceğiz. 178 bin kursiyerimizin yaklaşık 102 bini kadın, dolayısıyla kadınlarımızın bu ilgisi bizi oldukça memnun etmiştir. Temennimiz önümüzdeki süreçte de aynı heyecanla kurs sayılarımızı, çeşitlerimizi gelecek olan taleplere göre açarak bu noktada daha iyi bir boya kentimizi taşıyabilmektir” dedi.

Konuşmaların ardında şenliğin açılış kurdelesini kesen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, stantları gezerek kursiyerlerden bilgi aldı. Daha sonra Efeler Halk Eğitim Merkezi’ne geçen Vali Aksoy burada hazırlanan keşkek standına da uğrayarak sembolik olarak kazanda keşkek dövdü. Halk Eğitim Merkezi kütüphanesinin de açılış kurdelesini kesen Vali Aksoy kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

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