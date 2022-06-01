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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da eğitim görevlisi başvuruları başladı

İHA

Aydın'da eğitim görevlisi başvuruları başladı

Aydın’da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bilim ve teknoloji, kültürsanat, yabancı diller, değerler, mesleki beceriler alanları ile spor branşlarında açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlik ve spor faaliyetleri alanında görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları başladı. 6 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek olan başvurularda eğitici adaylarından istenecek belgeler ve şartlar Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi web adresi aydin.gsb.gov.tr sitesinden yayımlandı. Eğitici adayları resmi web adresinde yer alan gençlik ve spor eğitim içerik listesinde yer alan kategorilerde başvuru yapabilecekler. Eğitici adayları istenen belgeler ile birlikte web sitede yer alan bilgi formunu doldurarak Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında yer alan Efeler Atatürk Spor Salonu’nda başvurular için görevli personellere şahsen teslim etmesi gerekiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; başvuru yapmak isteyen eğitici adaylarının başvurular ile ilgili detaylı bilgiyi Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iletişim telefonu 0256 213 11 66’dan alabilecekleri belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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