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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’nin sembolü Kaktüslü Ev’de restorasyon başladı

İHA

Söke’nin sembolü Kaktüslü Ev’de restorasyon başladı

Söke’nin Aydın Caddesi üzerinde bulunan ve sembol evlerinden biri olan tanınan ‘Kaktüslü Ev’de Söke Belediyesi ekiplerince restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in göreve geldiği ilk günden itibaren kamulaştırılması yönünde kararlı olduğu ‘Kaktüslü Ev’, 2021 yılı içinde kamulaştırılmıştı. Kamulaştırılması halk tarafından memnuniyetle karşılanan ‘Kaktüslü Ev’in yenilenmesi için de çalışmalara başlandı. Söke Belediyesi restorasyon ekibi tarafından çalışma yapılıyor. Evin dış cephesindeki doğramaları sökülürken, çatı kısmında da ciddi bir yenileme çalışması başlatıldı. Diğer taraftan evin iç kısmında da ekiplerce restorasyon çalışmaları hızlandı.

‘Kaktüslü Ev’; çocuklar ve gençlerin bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlamak amacıyla içinde kitapların bulunduğu ve çağın vazgeçilmezi internet hizmetinin de verileceği ‘Kitap Kafe’ olarak düzenlenecek. Kitap Kafe, Söke’nin kültür yaşamına renk getirecek etkinliklere de imza atacak bir mekan olarak düşünülüyor.

Efes Sineması ve Oteli’nin kamulaştırılarak Söke’ye kazandırılması, Kemalpaşa Mahallesi’nde restorasyonu tamamlanan Dr. Baki Ökdem Evi’nin geçtiğimiz yıl konu evi olarak düzenlenerek hizmete açılması, Dalgıç Evi’nin de restorasyon çalışmalarını tamamlanmasının ardından; ‘Kaktüslü Ev’de başlatılan restorasyon çalışması, Söke’nin tarihi ve kültürü için atılan büyük adımlardan biri olarak gösteriliyor.

Söke’nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkma sözlerini tuttuklarını dile getiren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Geçmişten bu güne konuşulan Efes Sineması ve Oteli ile ‘Kaktüslü Evi’n Söke’nin malı haline getirilmesi bize nasip oldu. Bu nedenle çok mutluyuz. Kamulaştırma çabalarımız ve kararlılığımız sonuç verdi. Destek veren meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada bu sembol yapıları Sökelilerin kullanabileceği hale getirmek var. Bunu da başaracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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