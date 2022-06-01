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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası plajları misafirlerini bekliyor

İHA

Kuşadası plajları misafirlerini bekliyor

Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla kenti ziyaret eden turistlerin keyifli ve huzurlu bir ortamda denize girebilmeleri için plajlarda sürdürdüğü hazırlıkları tamamladı.

Kuşadası’nı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin unutulmaz bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentte bulunan tüm plajları sezona hazırladı. Çalışmalar çerçevesinde Sahil Evleri Plajı, Sevgi Plajı, Kadınlar denizi plajı, Kuştur Sahili ve Halk Plajındaki kumlar özel bir makine aracılığıyla elenerek yabancı cisimlerden arındırıldı. Denizdeki yosunları da toplayan ekipler ayrıca tahrip olmuş soyunma kabinlerini, duşları, şezlongları ve engelli rampalarını yenileriyle değiştirdi. Taş ve ot temizliği de yapılan plajlara ayrıca hasır şemsiyeler yerleştirildi ve ücretsiz olarak halkın kullanımına sunuldu. Tatilcilerin denizin keyfini çıkarabilmeleri için gerekli hijyen tedbirleri de alındı. Çalışmalar tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Genişliği ve uzunluğu ile ülkemizin ve Avrupa’nın en önemli plajına ev sahipliği yapan Kuşadası’na gelen yerli ve yabancı turistler deniz sezonu açtı. Vatandaşlar Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları takdirle karşıladı.

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”
Emekli öğretmen Jülide Aygen, Kuşadası’nda bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek “Her yıl Kuşadası’na tatile gelirim. Kuşadası’nı seviyorum. Her yaz geldiğimde Kuşadası’nı daha farklı görüyorum. Özellikle belediyelerimiz çok güzel çalışıyor. Yollarımız düzenli, sahillerimiz temizleniyor. Şemsiyelerden rahatlıkla faydalanabiliyoruz. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi’ne e çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Huzurlu bir tatil için Kuşadası’nı tercih ettim”
Bazı turizm merkezlerinde şemsiye ve şezlongların ücretli olduğunu ancak Kuşadası’nda şemsiye ve şezlonga para ödemediklerini söyleyen Sedat Nişancı da, “Plajların vatandaşlara ücretsiz olması bizleri çok memnun etti. Bazı tatil yerlerinde şemsiyeler ücretli oluyor. Kuşadası’nda ücretsiz olması nedeniyle rahat bir tatil geçiriyorum. Tatil için Kuşadası’nı tercih ettiğim için de çok mutluyum” diye konuştu.

“Kaliteli tatilin adresi”
Kuşadası’na her yıl geldiğini belirten emekli öğretmen Köymen Çınar, Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla kentin kalitesinin arttığına dikkat çekerek “Plajlarımız çok güzel ve güvenli. Çok sevdiğim için her yıl Kuşadası’na gelirim. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Soyunma kabinlerimiz olsun, şemsiyelerimiz olsun her şey çok güzel. Kuşadası, kafa dinlemek ve rahatlamak için oldukça ideal. Kaliteli bir tatil geçiriyorum” dedi.

“Yeni sezona hazırız”
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sürdürdükleri uyum ve iş birliği neticesinde plajları 2022 turizm sezonuna hazırladıklarını belirterek “Tatillerini geçirmek için kentimizi seçen yerli ve yabancı tüm konuklarımızın rahatlık ve huzurlarını sağlamak amacıyla gerekli tüm çalışmaları tamamladık. Kuşadası olarak turizm sezonuna hazırız. Plajlarımızı tüm misafirlerimizin keyifle kullanımı için hazırladık. Pandemiyle savaşarak geçen iki yılın ardından 2022 yazının, hem ziyaretçilerimiz hem de kentimiz ve esnafımız açısından hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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