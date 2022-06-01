Kuyucak'ta sektör-öğrenci buluşması yapıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Şehit Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından sektöröğrenci buluşması paneli yapıldı.



Kuyucak’ın Kurtuluş Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve incir cipsi ve cennet hurması üreticiliği yapan Semra Eroğlu Ünal, Kuyucak Şehit Bahri Uçuş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Yapmış olduğu ürünlerin ihracatını gerçekleştirdiğini belirten Ünal, İstanbul yoğunluklu olmak üzere 81 ile ürün gönderdiğini ifade etti. Girişimcilik tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Ünal, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin bir hedef belirleyip, onun üstüne gitmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, öğrencilere başarı diledi.



Panele Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sebahattin Varol ve Okul Müdürü Abdullah Saygı katıldı.

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