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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Belediyesi'nin projeleri ziyaretçiler ile dikkat çekiyor

İHA

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Haziran ayı meclis toplantısının birinci oturumunda, Efeler'i marka kent yapma vizyonuyla açtığı merkezlerin Türkiye'nin çeşitli illerinden ziyaretçiler çektiğini ve bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Efeler Belediyesi'nin projeleri ziyaretçiler ile dikkat çekiyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Haziran ayı meclis toplantısının birinci oturumunda, Efeler’i marka kent yapma vizyonuyla açtığı merkezlerin Türkiye’nin çeşitli illerinden ziyaretçiler çektiğini ve bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Efeler Belediyesi Haziran ayı birinci meclis toplantısı Mehmet Fatih Atay başkanlığında belediye meclis salonunda düzenlendi. Gündem maddelerinin görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildiği toplantı sonunda meclis üyelerine hitap eden Başkan Atay, “Bütün meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz gün bir haber okudum, ondan dolayı da hepimiz adına bu ilçede yöneticilik yaptığımız için mutlu oldum. Bizim meclis üyelerimiz dahil birçok meclis üyesi Eskişehir çok modern bir kent olduğu için, oraya gidip orada yapılan hizmetlerin nasıl olduğunu örnek alarak görmek istiyorlardı, bizim arkadaşlarımız da gittiler. Ama ne kadar mutluyuz ki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri Efeler Belediyesi’nin yaptığı Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nı görmek için geldiler. Onun için çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizim ilçemizin de artık şehirlerarası turist çeken bir konumda olduğu konusunda sizleri bilgilendirmek istedim. Hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, çocukların matematik ve bilimle iç içe yetişmesini sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, geçtiğimiz günlerde Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerini ve öğretim üyelerini ağırlamıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, daha önce böyle bir tesis görmediklerini belirtmiş, Matematik adına böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Başkan Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etmişlerdi.

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