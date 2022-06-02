ADÜ'de 'Türk İşçilerin Almanya'ya Göçünün 60.Yılı' etkinliği gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrenci topluluğu olan TürkAlman Kültür Edebiyat ve Sanat Topluluğu ‘Türk İşçilerin Almanya'ya Göçünün 60.Yılı’ konulu etkinlik düzenledi.



Danışmanlığını FenEdebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Şefik Erkurt'un yaptığı topluluğun düzenlediği etkinlikte, Doç. Dr. Gökhan Şefik Erkurt'un yanı sıra Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kamil Can Bulut ve Doç. Dr. Meryem Nakiboğlu ile bölüm öğrencileri Melodi Kayaoğlu, Sıla Özdil, Zeynep Hıçkıran ve Gamze Ece Yarğı sunum gerçekleştirdi.



1961 yılında imzalanan TürkAlman İşçi Mübadelesi Anlaşmasının 60. yıl dönümünde Almanya’daki Türk toplumu ile ilgili gerçekleşen etkinlikte, yapılan sunumlar ile Almanya’daki Türk toplumunun tarihsel süreçte geçirdiği sosyolojik ve politik aşamalar ile kültür ve sanat alanlarına etkileri ele alındı.

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