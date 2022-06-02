Hayatını kaybeden Prof. Dr. Sivrioğlu düzenlenen tören ile anıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Tıp Fakültesi Öğretim üyesi olan ve vefat eden Prof. Dr. Nazan Şahin Sivrioğlu için Öğretim Üyeleri Bloğu Konferans Salonu’nda Anma Töreni düzenlendi.



Tıp Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. Ayhan Aköz’ün açılış konuşması ile başlayan törende konuşma yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Prof. Dr. Nazan Şahin Sivrioğlu’nun ADÜ'ye değerli katkıları olan bir öğretim üyesi olduğunu belirterek, “Prof. Dr. Nazan Şahin Sivrioğlu’nun vefatı ile çok önemli bir kayıp yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Prof. Dr. Nazan Şahin Sivrioğlu’nun sevenlerine Allah’tan sabır diliyorum” dedi.



Anma Töreni; Rektör Yardımcısı Ali Akyol, Hastane Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ender Ceylan ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pars Tunçyürek'in konuşmaları ile devam etti.



Öğretim üyeleri ve idari personelin katılımıyla gerçekleşen tören, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz'ün konuşması ile sona erdi.



Törenin ardından Prof. Dr. Nazan Şahin Sivrioğlu'nun ailesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nı ziyaret etti.



Prof. Dr. Nazan Şahin Sivrioğlu

1970 Afyon Dinar doğumlu olup; ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Evli ve bir kız çocuğu olan Hocamız, 1994 yılında lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. İhtisas eğitimine, 19952000 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi lastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde başlayarak, 2000 yılında uzmanlığını aldı. 2002 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent Doktor kadrosunda atanırken, 2014 yılında Doçent Doktor unvanını aldı. 20192021 yılları arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı görevini yürüttü. Birçok bilimsel kurul üyeliği bulunan Sivrioğlu, 1 Şubat 2020 tarihinde aynı dalda profesör unvanını aldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevini yürütürken 19 Mayıs 2022 tarihinde vefat etti.

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