Doğanın savunucuları, 3 bin 500 öğrenciye eğitim verdi

Aydın’da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen ekipler, doğanın önemi ve korunması konusunda gençlere yol göstermeye devam ediyor. Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), 20212022 eğitim yılı içerisinde 70 ortaokulda toplam 3 bin 500 öğrenciye doğa koruma eğitimi verdi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), doğa üzerine bilgilendirmek, doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek için gerçekleştirilen doğa eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Genç bireylere doğanın dilinin öğretilmesi hedeflenen eğitimlerde öğrenciler ise hem keyifli vakit geçiriyor hem de eğlenerek doğa ve yaban hayatı ile ilgili bilgiler öğreniyor. Uzman eğitmenler tarafından Aydın’da bulunan yaban hayvanları, Aydın’a özel endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, korunan alanlar ve sulak alanlar konularında öğrencilere verilen eğitimlere talep ise her geçen gün daha da artıyor.



Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda, Aydın ili ve ilçeleri genelinde Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde ortaokul 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine “Doğa Koruma, Biyolojik Çeşitliliğin Önemi ve Biyokaçakçılık” konularında eğitimler verildi. Aydın Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde 20212022 eğitim öğretim döneminde, il genelindeki 70 ortaokulda 6. ve 7. sınıf öğrencileri ziyaret edilerek toplam 3 bin 500 öğrenciye Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik eğitimi verildi.

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