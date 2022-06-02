Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticileri 'zeytin güvesi'ne karşı uyardı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri üreticileri 'zeytin güvesi'ne karşı uyararak ilaçlama yapılması gerektiğini belirtti.



Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçe müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından yapılan tuzak kontrolleri ve fenolojik gözlemler sonucu zeytin ağaçlarında meyve dökümüne sebep olan 'zeytin güvesi meyve nesline' karşı ilaçlama yapılması gerekmektedir. Zeytinlerde meyve dökümünü engellemek amacı ile meyveler karabiber büyüklüğüne geldiği zaman ruhsatlı ilaçlar ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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